Avanza proyecto para reparar el ex CEIA y trasladar la Casa Azul del Arte | Iniciativas de la Concejala Verónica Aguilar

_La iniciativa fue presentada hace más de 3 años por la Concejala Verónica Aguilar al Concejo Municipal de Punta Arenas

Por dos horas estuvo reunido parte del Concejo Municipal con el gobernador regional, Jorge Flies y su equipo. En la oportunidad, se revisaron diversos proyectos para coordinar trabajo en conjunto por la ciudad que queremos.

Hitos importantes como la iluminación al aeropuerto, avances en el mejoramiento de los sectores periurbanos y la construcción del Edificio Consistorial fueron algunos de los proyectos analizados.

En este sentido la concejala Verónica Aguilar destacó el compromiso del gobernador Flies para apoyar el proyecto de reparación del edificio del Ex Ceia que permita el traslado de la Casa Azul del Arte y que permitiría la ampliación de la oferta cultural en la comuna: «Es una tremenda deuda que tenemos con esta escuela, no es posible que esté en un lugar que prácticamente se cae a pedazos, por eso me alegra mucho el compromiso adquirido por el Gobernador Flies ante esta iniciativa».

Junto con lo anterior, la concejala destacó el acuerdo para realizar un trabajo tripartito entre municipio, Gore y Minvu, y que permita avanzar rápidamente en el mejoramiento del Parque Maria Behety.