Científicas de la UMAG participaron en expedición realizada por velero noruego en aguas chilenas

– La colaboración es parte del trabajo que se realiza para construir lazos de colaboración internacional entre la Universidad de Magallanes con el Instituto Polar Noruego

A bordo del velero noruego “Statsraad Lehmkuhl”, que viaja por el mundo como buque de entrenamiento a vela y como buque de investigación, la investigadora del Laboratorio de Ecología Funcional de la Universidad de Magallanes (UMAG), Dra. Claudia Andrade, participó en la Expedición “One Ocean”, junto con la alumna de Biología Marina Taryn Sepúlveda.

En la expedición, navegaron a vela más de 1.200 millas náuticas por la costa chilena para promover e investigar la sostenibilidad global y apoyar el Decenio de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible de la ONU (Organización Mundial de las Naciones Unidas. El objetivo es recopilar nuevos conocimientos sobre los océanos del mundo y cómo los humanos los afectan, labor que se llevó a cabo de manera sostenible y sin el molesto ruido de los motores de los barcos, comentó Andrade.

La académica integró el grupo de científicos a bordo donde se realizo un workshop organizado por científicos marinos de primer nivel: el Dr. Andrew Damon Lowther, del Instituto Polar Noruego, asesor de Noruega frente al CCMLAR (Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos) y la investigadora Dr. Heidi Ahonen.

“En el workshop, se trabajó intensamente en la revisión de los reportes de los grupos de trabajos para el Océano Austral sobre la implementación del plan de la década de los océanos para la sostenibilidad UNESCO-IOC (2021). Además, en las directrices para la preparación de un manuscrito, específicamente para el área oeste de la Península Antárctica (WAP) y que el principal propósito de dicha actividad fue realizar investigación colaborativa en el futuro entre diferentes instituciones para generar vínculos asociativos interdisciplinarios y entregar propuestas de investigación en el marco del cambio climático, así como acceso a financiamiento”, explicó la académica de la U. de Magallanes.

Por otra parte, la alumna tesista de Biología Marina recibió un entrenamiento en el muestreo de microplásticos, a partir del bombeo de agua de mar desde el exterior hacia la nave, por parte del Coordinador Científico de la expedición, Dr. Stefan Thiele. De esta forma, la alumna apoyó el estudio que el Dr. Thiele se encuentra realizando actualmente en microplásticos en los océanos a nivel mundial, y dicha instancia resulta ser un punto de partida para formar colaboración internacional y apoyar la línea de investigación del Dr. Geir Huse, director del Instituto de Investigación Marina en Bergen, Noruega.

La estudiante Taryn Sepúlveda comentó que esta técnica es muy valiosa para conocer el potencial efecto contaminante de las actividades antropogénicas en ambientes acuáticos. “La toma de muestras y filtrado, se realizaba esporádicamente de acuerdo a las estaciones de muestreo, tres veces en el día, comentó. El proceso consistía en un sistema de filtrado de acero inoxidable de dos niveles y dos tipos de filtro de metal que varían en el tamaño de la malla y de las partículas que pasan a través de esta. Una vez asegurado el sistema de filtrado, se debía registrar la ubicación geográfica exacta y dejar funcionar el sistema durante una hora, para filtrar aproximadamente un volumen de 200 litros. Posteriormente, los filtros fueron cambiados cada una hora dos veces más para completar el muestreo del día, se almacenaron en botellas de vidrio esterilizadas y fueron congelados para su posterior análisis”, comentó.

Durante la expedición a bordo del velero, ambas debieron cumplir un rol de tripulantes en la nave noruega, siendo parte de las maniobras en el izado y direccionamiento de las velas, guardias a primera hora, en donde además aprendieron sobre técnicas de navegación, y tomaron cursos de aplicación de diversos tipos de nudos, entre otras actividades durante el viaje.

Finalmente, la académica y su estudiante participaron de las charlas científicas a bordo para la tripulación, en donde Andrade presentó una charla titulada: Plastic Pollution in Sub-Antarctic Marine Ecosystem and what do benthic organisms eat? / Contaminación plástica en el ecosistema marino subantártico y ¿qué comen los organismos bentónicos?, mientras que Taryn expuso sobre los resultados preliminares de su tesis de pregrado con el título: Functional structure and organization of benthic macrofauna in exposed channels of a chilean patagonian fjord system / Estructura funcional y organización de la macrofauna bentónica en canales expuestos de un sistema de fiordos patagónicos chilenos.