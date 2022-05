Concurso DFL15 año 2022 de CORFO bonificará en $ 593.632.000 millones a pymes de la región de Magallanes y Antártica Chilena

188 micro, pequeñas y medianas empresas de la región, fueron beneficiadas con el Fondo de Fomento y Desarrollo de Zonas Extremas, DFL-15.

Con una visita a la beneficiaria Katherinne Toledo, propietaria de la empresa Aromas del Encanto; el ministro de economía, fomento y turismo, Nicolás Grau, junto a la seremi de economía, Ruth Saieh y el director regional de Corfo (S) Oscar Strauch, dieron a conocer los resultados de la convocatoria del DFL -15 del presente año.

Un total de 188 proyectos de los sectores productivos de servicios, turismo y manufactura, entre otros, fueron beneficiados con la bonificación del 20% a las inversiones o re-inversiones productivas de micro, pequeños y medianos empresarios productores de bienes y servicios, realizadas durante los períodos 2019-2021, establecido en el Fondo de Fomento y Desarrollo de las Regiones Extremas, más conocido como DFL 15/81.

En la presente convocatoria hubo una asignación de recursos de $593.632.000 millones de pesos y se presentaron 244 proyectos, de los cuales 188 fueron beneficiados, quedando en lista de espera 51 proyectos, los que podrán acceder al beneficio en caso de no materializarse las inversiones priorizadas. El resto de los proyectos postulados fueron declarados no admisibles por no cumplir con las bases del proceso.

Cabe destacar que en este proceso postularon iniciativas de las cuatro provincias de la Región, representadas en 8 comunas regionales, lo que refleja el interés de empresarios de todos los territorios por acceder a este beneficio. Además, se incorporaron en el actual proceso, 30 empresas nuevas, de las cuales 102 son micro, 54 pequeñas y 02 medianas.

El resultado de beneficiarios del proceso 2022 del DFL -15, se puede encontrar en el sitio web de Corfo (convocatorias DFL -15 Magallanes/ Bases y descargables/ Listado priorizado 2022)

Visita proyecto beneficiado por DFL -15

Katherinne Toledo Ainol es la fundadora de la tienda Aromas de Encanto, empresa regional dedicada a la venta y distribución de aromas para el hogar y empresas en diferentes formatos como aromatizantes ambientales, velas y latas aromáticas. Luego de siete años de funcionamiento en Punta Arenas, cuenta con 2 sucursales y ad-portas de abrir una nueva tienda en Zona Franca y otra, en la ciudad de Puerto Varas.

Katherinne postuló al DFL -15 el proyecto de “Equipamiento nueva sucursal, oficinas y sala de producción de Aromas de Encanto”, donde obtuvo un financiamiento de $6.820.922.-

“Este fue nuestro primer proyecto ambicioso y lo pudimos lograr gracias a nuestro esfuerzo y al apoyo del DFL -15. Nos viene super bien este aporte, porque cada vez que uno invierte te vas dando cuenta de que necesitas más cosas para ir creciendo”, señaló la beneficiaria.

Actualmente, Aromas del Encanto, desarrolla dos líneas de productos con marca propia con impacto medio ambiental y social. “Estamos trabajando con una propuesta de reutilización de botellas hace 3 años, donde las recolectamos y producimos nuestro propio aroma. Los clientes traen sus botellas recicladas y obtienen un descuento. Además, tiene un componente social, porque trabajamos con personas de la fundación Hermanos del Viento, quienes realizan el trabajo de limpiar las botellas para luego envasarlas y cambio reciben una remuneración”.