Corona suma más de 50 nuevos puntos de reciclaje de ropa en Santiago, regiones y en Magallanes

Hacer un descarte consciente de prendas de vestir de hombre, mujer o niños de cualquier marca, talla y procedencia es el llamado que hace Tiendas Corona. Si están en buen estado, serán donadas a personas vulnerables. De lo contrario, se reutilizará la tela en otros procesos.

A partir de su estrategia de sostenibilidad, donde uno de sus principales ejes es el cuidado del medio ambiente, la cadena de retail se comprometió además con una meta de cero residuos operacionales a rellenos sanitarios para el año 2030.

Magallanes, 17 de mayo de 2022.- Una invitación abierta a reciclar toda la ropa que ya no se ocupa es el llamado que está haciendo Tiendas Corona para celebrar este Día Internacional del Reciclaje. A través de su plan “Ropero Consciente”, busca incentivar no solo la reutilización de telas de las prendas que ya no estén en condiciones de ser usadas, sino también a darles una nueva vida a ropa que esté en buen estado y que puede ser entregada a grupos de la población vulnerables que lo necesiten.

El llamado a partir de esta iniciativa es a que los ariqueños se acerquen al buzón dispuesto en la tienda Corona ubicada en 904 Gobernador Carlos Bories (Magallanes) a reciclar o donar prendas de vestir -ya sea de mujer, hombre o niños- de cualquier marca, talla y procedencia (excluye calzado, ropa interior, de cama y baño). Este es uno de los 55 puntos de reciclaje que ha dispuesto Tiendas Corona para incentivar el reciclaje consciente, el que cuenta además con el Sello Social Desafío Levantemos Chile.

Con iniciativas como esta -que Tiendas Corona comenzó a implementar desde abril de este año- la empresa busca generar conciencia entre las personas sobre el cuidado del medio ambiente y la generación de una moda sostenible. Para ello, ha desarrollado un plan integral que está implementando que además de incentivar el reciclaje, busca reducir su impacto en el medio ambiente.

Esto cobra mayor sentido a partir de los últimos datos entregados por el Ministerio de Medio Ambiente, que arrojan que Chile es el país que genera más basura por persona a nivel Sudamericano, llegando a 1,26 kilos de residuos al día, equivalente a más de 8 toneladas de basura anuales. Por su parte, de acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el retail es responsable del 20% de las aguas residuales y del desperdicio a nivel mundial.

“Considerando estas cifras, y en el marco de esta importante fecha, es que en Tiendas Corona hemos querido sumarnos a esta conmemoración mundial. Hace un tiempo ya que venimos trabajando en esta dirección y a partir de ello nos hemos comprometido con una meta de cero residuos operacionales a rellenos sanitarios para el año 2030 y más del 60% de nuestras colecciones sustentables”, agregó José Pablo Mandiola, gerente Comercial de Tiendas Corona.

Limpieza de playa, reciclaje y nuevos usos

La estrategia de sostenibilidad de Tiendas Corona busca colaborar para generar un mejor futuro para el medioambiente y las comunidades con las que se relaciona el retail. Para ello, se está realizan un cambio progresivo de las materias primas por opciones orgánicas, recicladas y más amigables con el medioambiente.

Sumado a ello, durante la época estival la gira “Corona on the Road” recorrió más de 20 playas del país, iniciativa donde además se exhibió la colección Elige Circular (que utiliza algodón orgánico) y se realizaron actividades de limpieza playas y entorno.

Estas actividades de limpieza lograron congregar a más de 500 personas, incluyendo tanto a gestores de residuos como voluntarios de la comunidad, colaboradores de la tienda y algunas autoridades locales. De este modo, se logró recopilar un total de mil kilos de residuos -entre cartones, botellas y latas- a nivel nacional que luego fueron reciclados.

Además, recientemente se lanzó el “Ropero Consciente” cuyo objeto es sensibilizar a la industria e invitar a los consumidores a generar un descarte consciente de ropa. Esta nueva e innovadora propuesta logra unir dos importantes ejes, que es la solidaridad y -al mismo tiempo- la conciencia; fomentando un modelo sostenible/sustentable que apunta hacia la circularidad.

“Esperamos que las diversas iniciativas nos permitan avanzar en nuestro propósito de generar un equilibrio entre el respeto al medioambiente y el bienestar social. Estamos trabajando minuciosamente en conjunto con diversas organizaciones, como Deja Huella, Rembre, Revalora entre otras, para que más personas promuevan un consumo responsable y sostenible”, finalizó el ejecutivo de Corona.

—

Sobre Tiendas Corona

Tiendas Corona es una reconocida cadena de retail fundada en 1955 por Leonardo Schupper. Hoy su propósito es democratizar el mundo de la moda y generar un espacio accesible, inclusivo y sostenible, que permita hacer tangible la promesa “Vestimos el sueño de ser tú mismo”.

Corona tiene una concepción sustentable del negocio, en el que las personas están al centro. Por ello, cuenta con 4 valores estratégicos corporativos: transparencia, diversidad, sostenibilidad e inclusión. Esto con la finalidad de ser un actor social relevante que aporte de manera proactiva al entorno, a sus socios estratégicos y a las comunidades donde se desempeñan.

Con una apuesta por la omnicanalidad, Corona está presente en los principales Marketplace del país y en Corona.cl. Tiene además 54 tiendas disponibles desde Arica hasta Punta Arenas, todo con la finalidad de ofrecer una experiencia única. Actualmente tiene más de 2.400 colaboradores.