Desde junio, Municipalidad brindará servicios veterinarios a bajo costo para los vecinos de Punta Arenas

– El Alcalde Claudio Radonich, dijo que se esperan concretar 2 mil esterilizaciones y mil atenciones para mascotas de Punta Arenas.

Punta Arenas, mayo del 2022.- El pasado miércoles el concejo municipal aprobó la adjudicación del Servicios Veterinarios, al “Centro Veterinario de la Patagonia SPA”, por un monto de 167 millones de pesos, contrato que durará un año desde el mes de junio próximo, con los votos a favor de los ediles, Germán Flores, Alejandro Olate, Francisco León, Alicia Stipicic y el Alcalde Claudio Radonich. En tanto, los concejales Jonathan Cárcamo, Jorge Risco, José Becerra y Verónica Aguilar, se abstuvieron en el proceso de votación.

Dicho esto, los servicios que comenzarán a funcionar dentro del mes de junio, incorporarán Consultas Veterinarias de carácter Primaria, además de esterilizaciones caninas y felinas, lo cual se suma a los operativos que despliega constantemente, la Municipalidad de Punta Arenas en diversos barrios de la ciudad.

“Finalmente, se pudo dar el ok para concretar atenciones veterinarias a través de un contrato externo con una clínica veterinaria privada, lo que incluye por cierto que más del 80% de los recursos irán para esterilizar mascotas, perros y gatos, sumando cerca de 2 mil mascotas que no pudieron acceder a ello producto de la pandemia, y además porque hay muchos vecinos que no cuentan con los recursos”, expresó el Alcalde.

Por otra parte, luego de una reunión con los representantes de la SUBDERE, el jefe comunal manifestó que “nos informaron que lamentablemente este año 2022, el Gobierno no contará con recursos para impulsar estas iniciativas que son fundamentales para nosotros como Municipalidad, para lograr fondos que buscan concretar esterilizaciones y mantener un proceso de tenencia responsable en la comuna de Punta Arenas”.

De igual forma, la autoridad comunal agregó que “es necesario seguir avanzando, ya que recordemos que nuestra ciudad no cuenta con un semillero de veterinarios, por lo que es más complejo lograr recurso humano, pero esta es una base importante gracias a fondos municipales, lo que incluirá 2 mil esterilizaciones, Mil atenciones veterinarias para consultas de rutina durante este año, lo que se suma a los operativos que realizamos cada semana en diversos barrios desde nuestro Departamento de Medio Ambiente y Tenencia Responsable”.

Finalmente, Radonich dijo que “si bien este año no hay recursos disponibles en SUBDERE (Subsecretaría de Desarrollo Regional), si presentaremos distintas iniciativas al gobierno regional vinculadas a la Tenencia Responsable, pero igualmente hemos dado un paso importante con esta aprobación de fondos

Desde el Departamento de Medio Ambiente y Tenencia Responsable del municipio, adelantaron que el horario de atención de la Clínica Veterinaria será de lunes a viernes entre 8:30 y 13 horas por la mañana, y de 15 a 18:30 horas por las tardes, lo cual requerirá de una solicitud previa en las oficinas ubicadas en calle Sarmiento nº 893.

Asimismo, se detalló que para las acceder a las atenciones primarias, se exigirá la licencia inscrita en el Registro Nacional de Mascotas https://registratumascota.cl salvo que sea un cachorro menor a 2 meses de vida, en cuyo caso se omitirá tal exigencia. A ello se suma la necesidad de que la mascota tenga microchip para su identificación.

De igual forma, es importante especificar que según el usuario que requiera el servicio, la atención primaria podrá ser libre de pago, o bien requerirá la cancelación de copago para acceder al servicio, esto basado en el puntaje de cada quien informado en el Registro Social de Hogares http://www.registrosocial.gob.cl/

Finalmente, y como dato adicional relacionado, se informó que el rango etario de las mascotas a intervenir, es desde los 6 meses y hasta los 8 años de vida, asegurando así, minimizar los riesgos asociados al proceso quirúrgico que se realice.