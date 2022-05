Día Internacional del Trabajo: La ACHS reafirma su disposición a ser un complemento a los esfuerzos del Estado para proveer salud oportuna y de calidad

. La Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) conmemoró el Día

Internacional de las y los Trabajadores con una actividad en el Hospital del Trabajador ACHS, la

que tuvo el carácter de tripartita al contar con la presencia de la Ministra del Trabajo y Previsión

Social, Jeannette Jara; la Ministra de Salud, Dra. María Begoña Yarza, el presidente de la Central

Unitaria de Trabajadores (CUT), David Acuña; y el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril

(SOFOFA) Richard von Appen; entre otras autoridades.

La actividad inició con una visita de la ministra Jeannette Jara y el presidente de la ACHS, Paul

Schiodtz, a pacientes que internados en el Hospital del Trabajador ACHS que se encuentran en

rehabilitación por enfermedad o accidente del trabajo,

Posteriormente, las autoridades participaron de un acto de conmemoración, donde el presidente

de la ACHS se refirió a los nuevos desafíos que enfrenta el país, tanto en el contexto de la

seguridad social como en el mundo laboral. “Las mutualidades son el actor más antiguo del

sistema, siendo instituciones sin fines de lucro y altamente reguladas que permiten proteger a las

y los trabajadores de Chile con un seguro que es financiado íntegramente por sus empleadores,

bajo los principios de la universalidad y solidaridad”, dijo.

Agregó que “las organizaciones sin fines de lucro tienen un rol muy importante en la provisión de

salud, por lo cual tenemos la firme convicción de que en la ACHS podemos ser un complemento a

los esfuerzos que hace el Estado para proveer salud oportuna y de calidad, y que la colaboración

público-privada ha demostrado ser una estrategia eficiente para la salud pública y queremos

seguir siendo parte de la solución”.

Schiodtz dio cuenta del trabajo que la ACHS ha realizado los últimos años para ampliar las

oportunidades de acceso a salud oportuna y de alto estándar para pacientes Fonasa,

contribuyendo en la resolución de las listas de espera quirúrgicas e impulsando un proyecto de

Salud No Laboral para la Comunidad con 10 sedes a nivel nacional que podrán aumentarse a 40 en

el corto plazo, para lograr entregar salud ambulatoria de calidad en traumatología y salud mental

a los sectores de menores ingresos de la población.

“Tenemos la mayor disposición en avanzar en fortalecer el sistema, contribuyendo a perfeccionar

el marco regulatorio del seguro que administramos, colaborando con las autoridades de gobierno

y los otros miembros del sistema de mutualidades a fin de contar con un mejor sistema de

seguridad social, que contribuya a un mayor bienestar de la población”, enfatizó.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, destacó la actividad que cada año se

realiza en la Achs para conmemorar el Día Internacional de las y los Trabajadores, señalando que

“es una tradición estar en la Asociación Chilena de Seguridad para conmemorar el 1 de mayo, en

esta institución parte del sistema de seguridad social”. Además, valoró en esa línea que el sistema

de seguridad y salud laboral que opera en Chile, del que es parte la Achs, manifestando que dicho

sistema “cumple con la esencia de lo que se espera en una sociedad de derecho, como la

universalidad, solidaridad y que es financiado por el empleador”.

Agregó que “queremos la solidaridad que tienen las mutualidades en nuestro de sistema de

seguridad social. El tripartismo, hoy presente, nos pone en el desafío de construir un acuerdo que

logre enfocar toda nuestra fuerza y convicción a mirar todo lo que está pasando en las

instituciones de seguridad social y como se pueden potenciar”, dijo.

La ministra de Salud, Dra. Begoña Yarza manifestó que “tenemos que seguir avanzando en mejorar

nuestro sistema sanitario integrado, que se base en la universalidad, que no discrimine y tenga

perspectiva de género. Es nuestro compromiso como ministerio trabajar en ello”.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, David Acuña, declaró que “es necesario

avanzar con mayor fuerza en la gestión de riesgos psicosociales, para disminuir la violencia que

viven los profesionales de la salud y la educación”.

Finalmente, Richard von Appen, presidente de la SOFOFA dijo que “los empresarios estamos

disponibles para colaborar en los desafíos del país, aportando a las soluciones que nos ayuden a

hacer un mejor país para chilenas y chilenos. La actividad empresarial solo tiene sentido si

ponemos a las personas al centro”.

Un mural para conmemorar a los trabajadores de Chile

Posterior a la actividad con autoridades, la Asociación Chilena de Seguridad inauguró un mural

urbano en el perímetro donde se construye el nuevo Hospital del Trabajador ACHS, en la comuna

de Providencia, específicamente en la esquina de la calle Vicuña Mackenna con Francisco de

Bilbao.

De la mano del artista Giovanni Zamora, muralista de la Región de Valparaíso, quien ha

desarrollado emblemáticas obras en el Metro de Valparaíso, en el Teatro El Lago de Frutillar, entre

otros, la ACHS busca entregar un mensaje a través del arte urbano a la comunidad que evidencie la

evolución del mundo del trabajo en los últimos años.

Juan Luis Moreno, gerente general de la ACHS, afirmó que “este mural tiene por objetivo destacar

las distintas profesiones de las y los trabajadores que han aportado al desarrollo de Chile, además

de mostrar la evolución del mundo del trabajo en cuanto a equidad, diversidad e inclusión.

En la ACHS seguiremos impulsando con nuestras empresas adheridas para conseguir ambientes

sanos y seguros”.

El mural, que tiene una extensión de 55 metros, demoró 3 días en realizarse. Al respecto, el artista

Giovanni Zamora comentó: “Esta obra representa un homenaje a las y los trabajadores de Chile

pero también, y más importante, a la evolución del trabajo. Tanto en su condición como en la

participación en el mundo laboral donde cada vez está menos presente la definición de los tipos

de este, según su género. Estoy feliz de haber acogido la invitación que me hizo la ACHS y de ser

parte de este proyecto”.

Esta no es la primera vez que la ACHS interviene sus instalaciones a través del arte urbano. En

2020, en el marco del Día Internacional de la Mujer, inauguró un mural en la fachada de su edificio

corporativo -ubicado en Ramón Carnicer- en homenaje a las trabajadoras de Chile, de la mano de

la artista Jocelyn Aracena, cuyo seudónimo es Anis. Recientemente intervinieron la fachada del

centro ACHS ubicado en Valparaíso con el apoyo de Giovanni Zamora.