Familia tuvo que retirar de un colegio a su hija tras sufrir bullyng. La denuncia fue hecha en la PDI.

Devastador testimonio entregó un padre el cual reservó su identidad para evitar represalias en contra de su hija, el cual denunció que en un establecimiento educacional, su hija de 15 años fue víctima de un sistemático ataque físico y psicológico por parte de un grupo de alumnas.

Los hechos de agresión según explicó el padre, se habrían prolongado por al menos un mes y medio, llegando al extremo de que la niña tuviera que ser retirada del establecimiento para entrar a tratamientos psicológicos, “el colegio no tuvo las herramientas necesarias para frenar la situación de bullyng que afectó a mi hija, a mi entender el establecimiento con su falta de medidas prefirió mantener a las niñas agresoras en el colegio”.

Según explicó el padre, los antecedentes de este caso se encuentran en manos de la Superintendencia y Seremia de Educación, como también en la Policía de Investigaciones. “La próxima semana estamos citados al cuartel policial donde nos entrevistaremos para conocer cuáles son las medidas que seguiremos, pero sin duda alguna, no nos quedaremos con los brazos cruzados.

El progenitor difundió una carta donde dio a conocer detalles y antecedentes sobre este caso.

“Estimados auditores, Junto con saludar y agradecer desde ya el especio, escribo estas líneas con mucha pena y dolor, somos padres de una niña de 15 años que hasta hace pocos días era alumna del Liceo María Auxiliadora, pero lamentablemente por el Bullying extremo que recibió por parte 5 a 7 niñas (de 8vo, primero y segundo medio), ella se tuvo que retirar. Estas niñas esperaban a mi hija en el baño para intimidarla, en las escaleras para tirarla, le sacaban fotos en los actos del colegio, le gritaban loca en los recreos, le daban patadas en sus pantorrillas, etc. Lo peor de todo es que son niñas que incluso se drogan afuera del establecimiento y entran así a clases, sin embargo desde que se hizo la denuncia en el colegio, jamás se hizo nada concreto, mi hija seguía asistiendo a clases, asustada, llevándola después a la clínica por dolores causados por el estrés según nos informaban los médicos, pero la respuesta del establecimiento era que sin pruebas concretas, nada podían hacer contra esas niñas, y como padres no podíamos esperar que la tiren de las escaleras para que ellos tomen cartas en el asunto. Son niñas organizadas, de diferentes cursos que se avisan por WhatsApp donde está la victima para ir en patota a agredirlas.

La intención de este comunicado es poder alertar a los padres de esta situación, sabemos que no es la única niña que está pasando esta situación en el colegio, hay varios casos, así como también en otros establecimientos educacionales. El sistema de educación no puede echar a las niñas porque se le vulnera el derecho a la educación, pero no les importa que nuestros hijos lleguen asustados, llorando e incluso golpeados a casa. Dicen que normalmente los agresores son de familias disfuncionales, pero por eso ¿tenemos que aguantar que maltraten a nuestros hijos?

Como familia agradecemos el cariño de los profesores a nuestra hija, ellos siempre la acogieron con amor, sin embargo, el colegio como institución no hizo absolutamente nada para darle un espacio seguro a nuestra hija, un colegio que en su misión esta formar buenas cristianas y honestas ciudadanas, hoy es un antro de la delincuencia juvenil.

También queremos agradecer al actual Seremi de educación Valentín Aguilera, a la y el funcionario del Mineduc TatianaBurgos e Ignacio Gallardo, quienes nos han prestado apoyo, contención y orientación al respecto.

A los padres de las niñas agresoras pedirles que por favor enseñen a sus hijas, que, apagando la luz de otras, no harán que sus hijas brillen más, que con amor, respeto e inteligencia se puede tener luz propia. A los otros apoderados del Liceo María Auxiliadora y los demás establecimientos de Punta Arenas, pedirles que hablen con sus hijos y que si ellos les dicen que se sienten intimidados, o llegan llorando o por las noches tienen pesadillas por ser agredidos, los escuchen y los abracen fuerte, porque el bullying hace tanto daño que se ha llevado la risas, la ilusión e incluso la vida de miles de niños alrededor del mundo y por favor, denuncien para que estos niños y/o jóvenes que hacen daño, dejen de pensar que pueden seguir destrozando y los establecimientos dejen de pensar que pueden seguir tapando.

Se despide con mucho dolor, un padre de una niña victima de violencia escolar grave, que por miedo a que sigan dañando a mi hija, no puede dar su nombre.”