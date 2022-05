Gobierno en Terreno se trasladó hasta la localidad más apartada de Última Esperanza | Delegada Romina Alvarez entrega compromiso del gobierno con la comunidad de Puerto Edén

El jueves pasado la delegada presidencial provincial de Última Esperanza, Romina Álvarez Alarcón, se embarcó en el transbordador de Tabsa, que la llevó hasta la localidad de Puerto Edén. Luego de 30 horas de navegación, llegó el viernes para desarrollar una intensa y productiva agenda de trabajo y coordinación en compañía a los servicios públicos, CONAF y SERNAPESCA.

La primera actividad que efectuó la autoridad provincial, fue una reunión con las Técnicos en Párvulos, María Isabel Tonko y María Eugenia Vallejos del jardín infantil “Centollita”, perteneciente a la JUNJI, que entrega una educación preescolar a 4 niñas y 1 niño, con edades que van entre 3 y los 5 años, el que funciona al alero de la escuela Miguel Montecinos.

Luego, se reunió con las docentes del establecimiento educacional, María José Vidal, encargada del primer ciclo, atendiendo a 4 estudiantes; y con Paola Guerque, a cargo del segundo ciclo, que consta de 9 alumnos y alumnas.

En la ocasión, la DPP se interiorizó respecto a la labor educativa que se imparte en ambos establecimientos educacionales, pudiendo comprobar la vocación de servicio de las profesionales, con la primera infancia y con la educación escolar básica, y que, a pesar de las inclemencias climáticas y el difícil traslado por la localidad los estudiantes son llevados en lanchas y botes por sus familiares hasta la escuela.

María Isabel Tonko, luego de la cita con la delegada, destacó que, “tenemos un sentimiento de esperanza, ya que nosotros vamos a poder lograr cosas a través de ella, porque es una de las personas que conoce muy de cerca la realidad de Puerto Edén”, dijo la técnico en párvulos.

Posteriormente, para coordinar acciones en materia de seguridad pública se reunió con el suboficial mayor de Carabineros, jefe de Retén Jorge Cisternas, quien explicó a la autoridad provincial que el principal objetivo de los funcionarios es resguardar el orden público y desarrollar labores de servicio y apoyo a la comunidad edenina.

El suboficial mayor valoró la conversación con la máxima autoridad provincial, señalando que el encuentro fue constructivo y provechoso, “hemos escuchado atentamente los mensajes que ha traído la delegada, y la preocupación de la comunidad de Puerto Edén. Quedamos muy agradecidos por su visita. Tuvimos la oportunidad de conversar directamente con la autoridad y eso no se da en todos lados. Y esto es lo relevante poder estar con la delegada y transmitirle nuestras preocupaciones y las de la ciudadanía”, aseveró.

Más tarde visitó la posta a cargo de la enfermera Karina Márquez y que cuenta con la técnico en enfermería, Patricia González. Ambas funcionarias desarrollan una labor trascendental en el ámbito de la salud, entregando su vocación y distribuyendo de la manera más equitativa los recursos técnicos y clínicos en beneficio de la salud de la población.

Karina Márquez destacó que, a pesar de vivir en una localidad aislada, debe poner todo su conocimiento al servicio de la comunidad porque las rondas médicas son escasas, “es muy importante tener a la delegada, porque necesitamos un nexo con el Gobierno, poder plantear nuestras necesidades y problemáticas que tenemos como comunidad. Es importante tener un diálogo constructivo de la sociedad que queremos construir unidos”.

Posteriormente, la delegada Álvarez sostuvo un diálogo con el guarda parque José Guillermo Igor con quien analizó el trabajo que efectúa la Conaf en el parque nacional Bernardo O´Higgins, resguardando las áreas verdes protegidas.

A primera hora del sábado, acompañada por el encargado de Asuntos Indígenas, Proyectos, y Concesiones de Turismo en Áreas Protegidas de Conaf, Michael Arcos, visitó la Capitanía de Puerto de la Armada, donde fue recibida por el suboficial L, Roberto Vidal, quien a cargo de 6 funcionarios cumplen la labor de vigilar y proteger la seguridad marítima. Junto al capitán de Puerto visitó la isla del antiguo cementerio y la isla que cumple la función de vertedero de residuos domiciliarios.

Por la tarde, con el objetivo de sostener un diálogo ameno y sincero con las vecinas y vecinos de Puerto Edén, la DPP se reunió junto a la comunidad en una jornada de Gobierno en Terreno que se desarrolló en la escuela Miguel Montecinos, ocasión en que estuvieron presentes las agrupaciones de artesanos, “Manos Creadoras” y “Raíces de Puerto Edén”; además de Carabineros, funcionarias de la Posta, el Sindicato de Trabajadores Independientes, los profesionales de Servicio País, Sernapesca y Conaf.

En el encuentro, la delegada valoró la opinión y las apreciaciones de la ciudadanía en las temáticas más relevantes para la localidad, las que por años se han transformado en demandas históricas, destacó la importancia del trabajo coordinado con autoridades locales y regionales y la relevancia del plan de zonas de rezago, “entablamos distintos diálogos, conocimos diversas historias, nos remontamos a épocas antiguas, al sentir presente y al construir futuro, lo que queremos y como visualizamos nuestra comunidad”.

Seguidamente, Romina Álvarez dijo que, “logramos llegar a algunos acuerdos y revisamos también el Plan Zonas de Rezago para construir el Edén que queremos, pensamos y soñamos construir. A su vez, compromisos respectivos a los lineamientos de la Delegación Presidencial Provincial, y lo que significa para el Gobierno de Chile descentralizar y llegar a los territorios, llegar a la gente y comenzar a trabajar también para la construcción de un futuro más activo, sustentable, digno y equitativo para todos y todas”, destacó la DPP.

En la cita, se entregó un reconocimiento por cumplir 25 años de servicio a la funcionaria de la posta, Elizabeth Melipichún Vera, quien agradeció el gesto de consideración que tuvo la delegada. “Estoy muy emocionada. Que bueno que vinieron ustedes a ver nuestra realidad. Estoy muy agradecida de toda mi gente que está acá y ojalá se concreten las cosas, que nos ayuden, y que Puerto Edén sea más reconocido”.

Por su parte, el jefe provincial de Sernapesca, Julián Gallardo, recalcó que el trabajo en terreno se enfocó en la actualización de su permiso pesquero, inscripción de embarcaciones nuevas, y sustituciones de embarcaciones por renovación.

“Les facilitamos el acceso a la información referente a nuevas modificaciones en alguna pesquería, pero sobretodo en la actualización de sus documentos que para ellos es primordial estar al día y vigentes, para que no pierdan sus derechos adquiridos en el tiempo”, expresó.

En tanto, el presidente del Sindicato de Trabajadores Independientes de Puerto Edén, Juan Ávila, agradeció la visita en terreno de la delegada. “Ella trajo una buena información por el tema de las zonas de rezago y eso nos deja un poco más tranquilos, ya que producto de la pandemia no se ha podido hacer nada y ojalá este año se empiecen a mover los fondos para que Puerto Edén siga avanzando”.

Finalmente, el encargado de Asuntos Indígenas, Proyectos, y Concesiones de Turismo en Áreas Protegidas de Conaf, Michael Arcos, atendió consultas con relación a la presencia del visón, que actualmente está afectando a la localidad.

“Es una especie introducida y es catalogada como dañina, que se está transformando en un problema doméstico que está comiéndose las gallinas, afectando a sus mascotas, y desde el punto de vista de la biodiversidad es un problema importante porque afecta a las especies nativas”, explicó Arcos.

Para entregarle una solución a la comunidad, dijo que Conaf implementará una transferencia de conocimientos para que puedan aprender técnicas de control de esta especie, como métodos de trampeo, lo que permitiría poder capturar visones.