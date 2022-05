Ministro de Economía, Nicolás Grau y ejecutivos de Siemens Energy visitaron obras de la primera planta de eCombustibles a base de hidrógeno verde en Magallanes

Con la visita del ministro de Economía, Nicolás Grau, y ejecutivos de Siemens Energy, HIF Global celebró el cumplimiento del 70% de avance de la construcción de su planta demostrativa de eCombustibles a base de hidrógeno verde en Magallanes.

El ministro Grau destacó que “Chile tiene ambiciosas metas para llegar la carbono neutralidad antes del 2050; estamos convencidos de que es posible tener un desarrollo verde que se preocupe del medio ambiente y que permita dinamismo económico. Este tipo de plantas son el futuro en ese sentido, la hemos visitado con entusiasmo y creemos que es muy positivo para el país (…) Este proyecto combina el crecimiento verde y el desarrollo económico descentralizado”.

Por su parte, la gerente general de HIF Global, Clara Bowman, detalló que “seguimos avanzando para ayudar a la descarbonización del planeta con un nuevo combustible. Ya contamos con buena parte de los equipos en el sitio: recibimos, desde Alemania, el electrolizador Silyzer 200 que producirá el hidrógeno verde, y terminamos el montaje de la turbina eólica de 3,4 MW, que proveerá energía renovable para el proceso de electrólisis. Además, está en ruta desde China la tecnología que permitirá transformar el metanol en gasolina”.

Recordó, también, que Haru Oni es “fundamental para la escalabilidad futura de la tecnología y masificación de la producción de combustibles carbono neutrales. El objetivo es demostrar que es posible producir combustible carbono neutral, utilizando únicamente viento, agua y aire”.

El Head of Solutions Development for New Energy Business de Siemens Energy, Markus Speith, y el gerente general Siemens Energy Sudamérica, Javier Pastorino, se sumaron a la visita. La compañía alemana, líder en soluciones de energía, se encarga de la integración del sistema, desde la energía eólica hasta la producción del eCombustible de Haru Oni.

“Estamos felices de estar aquí en terreno. Desde Siemens tenemos la visión de ser la mejor compañía de integración tecnológica energética, entonces poder contribuir en un proyecto como Haru Oni, que va a fortalecer la transición energética a nivel global nos llena de orgullo”, comentó Pastorino.

El eCombustible que se producirá en Magallanes es un reemplazo directo de los combustibles fósiles, y además no requiere cambiar los motores existentes y aprovecha los sistemas de almacenamiento y distribución actuales.