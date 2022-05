Mujeres ejerciendo roles directivos y jóvenes profesionales se especializan con programa de mentorías “ELEVA”

Las participantes de empresas públicas y privadas perfeccionaron sus habilidades de liderazgo y adquirieron nuevas herramientas de “mentoring” con el fin de aumentar su influencia positiva en el entorno.

Con una emotiva sesión de cierre, en donde las participantes dieron cuenta de su progreso a lo largo de los cinco meses que duró el acompañamiento, este miércoles concluyó el inédito programa de mentorías “ELEVA”, coordinado por SernamEG Magallanes y la organización Mujeres Ingenieras de Chile, el cual “busca potenciar el liderazgo y relacionamiento entre mujeres profesionales, impulsando el círculo virtuoso de la equidad de género en organizaciones públicas y privadas de Magallanes” según detallan las entidades ejecutoras.

La iniciativa de gestión del talento regional, que contempló un programa de Mentoring y formación en liderazgo, se enmarcó dentro de los objetivos del programa Buenas Prácticas Laborales y Equidad de Género del SernamEG, el cual busca avanzar en la promoción de la participación de mujeres en cargos de responsabilidad y alta dirección, tanto en el sector público como en el sector privado y mundo académico.

“Ampliar nuestro campo de acción a mujeres que ya están insertas en el mercado laboral y en roles directivos en donde aún la brecha de inserción con respecto a los hombres es baja, era parte de nuestra inquietud como Servicio” declara la directora regional del SernamEG Fabiola García Pinto. “Lograr conectar a magallánicas, que puedan compartir su experiencia y saberes con otras mujeres, algunas de ellas que comienzan su trayectoria laboral, fue sin duda un acierto para el desarrollo profesional y personal de las participantes del programa”, agregó.

Así también lo detalló Consuelo Fertilio González, directora de Mujeres Ingenieras de Chile, fundación que busca apoyar, capacitar y conectar a mujeres que ejercen cargos en áreas históricamente masculinizadas: “en lo personal y desde Mujeres Ingenieras de Chile, fue un honor y un privilegio contar con la confianza de SernamEG Magallanes para realizar el proceso de Mentoring bajo nuestro modelo, con enfoque de género y dejando herramientas a las participantes y a sus propios equipos. Agradezco también a cada una de las participantes, por su entrega, por conectar como lo hicieron, por su empatía y por valorarse y valorar a su dupla, poniendo foco en lo que tienen y en lo que son”.

La jornada de cierre efectuada este jueves, contó con la presencia de las 27 mentoras y aprendices, quienes compartieron sus reflexiones y experiencias. Una de las mentoras fue la Jefa Corporativa de Selección y Capacitación del Hotel Casino Dreams, Eliana Guaiquil Jofré, quien afirmó: «ha sido muy gratificante poder generar redes con más mujeres líderes de la región y del país, comprendiendo que muchas tenemos características y sueños afines, pero que también hemos debido transitar en plenos procesos históricos y generacionales, que aún afectan el clima laboral, la posibilidad de carrera y el desarrollo de las nuevas lideresas en formación. Creo que es responsabilidad de todas y todos poder equiparar la cancha en términos de equidad y paridad de género en roles que han sido históricamente administrados por hombres”.

Otra de las mentoras que culminaron el programa fue Anahí Videla Maureira, trabajadora social de Jefa de Bienestar en ASMAR Magallanes quien resaltó: «Siento que es una responsabilidad contribuir en los avances del rol de la mujer en sociedad. Aportar desde mi experiencia como mujer, madre y trabajadora en el fortalecimiento de habilidades y desarrollo personal de otras congéneres me pareció una oportunidad imperdible para crecer. He vivido el proceso intensamente, comprometida con los desafíos que me propone el acompañamiento, y rescato que el trabajo en duplas me entrega una visión respecto de que las temáticas que nos afectan finalmente son transversales a todas.»

Sobre el balance final de la iniciativa, también se refirió la encargada del programa de Buenas Prácticas Laborales del SernamEG, María José Madrid Cabañas: «Estamos felices con esta experiencia, que por primera vez es impulsada desde SernamEG y desde la región, con el objetivo de generar redes virtuosas entre las mujeres que se desempeñan en distintas áreas y con distintas experiencias. La baja representatividad de mujeres en espacios de toma de decisiones es una dificultad para avanzar en la igualdad de género, y con este programa aportamos ha que congéneres se conozcan, se apoyen y colaboren en una red de gestión de talentos».

Desde la organización también se agradeció a todas las empresas públicas y privadas quienes apoyaron a sus profesionales en este proceso de especialización: Empresa Portuaria Austral, Asmar Magallanes, Sodexo Inversiones S.A., Distribuidora Oviedo, ENAP Magallanes, Cadena de Casinos Dreams y Monticello Chile, Soprole S.A, Agencia Chilena de Eficiencia Energética, Seremi de Energía Magallanes, Bechtel Chile Construcción Ltda., FIDE XII, Red de Ingenieras de Minas, Enel Distribución S.A., Municipalidad De Los Muermos, Solarity, y Sánchez y Sánchez SPA.