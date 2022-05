PDI y Aduana desarticula clan familiar dedicado al contrabando de cigarros en Punta Arenas.

28.856 cajetillas de cigarrillos fue la cantidad incautada, hasta ahora la más cuantiosa de la región.

Un cuantioso decomiso de cigarrillos por un valor de USD$ 81.000 que deja un monto de derechos no percibidos por US$ 91.000 aproximadamente, fueron denunciados por la PDI y el Servicio de Aduana de Magallanes, en un operativo coordinado por la Fiscalía Regional. Se presume que los cigarrillos habrían ingresado a la región por pasos no habilitados.

La investigación de varios semanas terminó con la detención de un clan familiar compuesto por un hombre y una mujer, quienes hoy fueron puestos a disposición de la fiscalía para su formalización.

El Prefecto Inspector de la PDI José Carrasco León, señaló que este decomiso se realiza en el marco de una estrategia nacional para desarticular bandas criminales. La investigación que culminó con este decomiso está basada en el análisis criminal y a través de otras investigaciones.

«Personal de la PDI el lunes 9 de mayo, estableció la comisión del delito de contrabando y en el procedimiento se logró la detención de dos personas de nacionalidad chilena, que no tienen antecedentes penales anteriores, y no se descarta la detención de otras personas asociadas a este delito que pudieran resultar de la continuación de esta investigación de la PDI».

Al tratarse de cigarrillos de procedencia argentina, la investigación de la PDI apuesta ahora a la cooperación policial internacional para avanzar en la coordinación con la policía trasandina a fin de lograr la desarticulación de estas estructuras criminales.