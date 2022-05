Senador Kusanovic advierte que Plan de Control de Armas del Gobierno provocará el aumento del mercado negro entre los delincuentes

La dura crítica del parlamentario indica que la iniciativa del ejecutivo es un “atentado contra la seguridad y libertad de la ciudadanía honesta que cumple las leyes”.

Molestia provocó en el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic Glusevic, el anuncio hecho por la ministra del Interior, Iskia Siches, del denominado Plan de Control de Armas del Gobierno, medida que para el parlamentario del territorio austral parece más bien un error, y una medida que lejos de acabar con la presencia de armamento en las calles, fomentará su uso entre los delincuentes.

Y es que la afirmación de la jefa de la cartera de Interior, en relación a avanzar hacia la prohibición total de la venta de armas a civiles es -a juicio del legislador- “muy grave”, ya que les quita las armas a los ciudadanos honrados, “y esa no es la solución, la solución es quitársela a los delincuentes”.

“Esto lo que va a generar es un aumento de la ilegalidad por la perdida del control y un aumento en los delitos. Sobre todo, cuando los delincuentes se den cuenta que en las casas de todos los chilenos no existen armas, van a hacer lo que quieran”, sostuvo Kusanovic.

Añadió que “esto es un atentado contra la libertad de las personas honradas que cumplen la ley, y ha llegado a tanto que se quieren prohibir hasta las colecciones de armas ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿prohibir el uso de cuchillos?”.

Subrayó que la materia debe ser abordada aumentando fuertemente las sanciones para los delincuentes que cometen delitos provistos de armas de fuego, materias que aseguró está abordando con su equipo jurídico en varias leyes al respecto, junto a otras iniciativas que buscan devolverles las atribuciones que han ido perdiendo las policías.

“Ese es el camino correcto, quitarles las armas a los delincuentes y no a la ciudadanía honrada que necesita protegerse. O es que acaso se cree que porque se prohíbe la venta de armas los antisociales no las van a usar ¿de verdad piensa eso la ministra de Interior? Al prohibirse la venta controlada que existe hoy en día, lo que ocurrirá será el crecimiento del mercado negro o ilegal, perdiendo la pista de las armas que estén circulando”, agregó el senador, quien además sugirió legislar apropiadamente sobre la legítima defensa. “Si alguien entra durante la noche a tu casa tú puedas defenderte con tu arma debidamente inscrita, y no tengas que poco menos preguntarle antes si entró a robar o no para proteger a tu familia”.

Finalmente, añadió que se deben endurecer las penas para quienes agreden a un funcionario policial. “En ningún país desarrollado se puede tocar a un policía, eso debe tener sanciones; si se vale de un arma de fuego para cometer un delito, eso debe tener sanciones ejemplificadoras; el que tiene un arma inscrita y la pierde también debe enfrentar sanciones, hay mucha legislación que puede mejorar y controlar de mejor manera el tema, pero prohibir la venta es tan irracional como prohibir los autos porque hay muchos accidentes de tránsito (…) Esto es una señal equivocada del Gobierno que ha afirmado que está trabajando por la seguridad pública, y esto va en sentido contrario, aquí existe un mal diagnóstico del problema que generó una mala solución, por el contrario, agrava la situación”, concluyó.