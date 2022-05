SEREMI de Vivienda inspecciona obras de viviendas sociales en construcción en Puerto Natales

Puerto Natales, 18 de mayo de 2022.- Una intensa agenda de trabajo en terreno en la comuna de Natales desarrolló el seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia, en conjunto con la Delegada Provincial Romina Álvarez Alarcón y equipos profesionales del Departamento Provincial del Serviu, con el fin de inspeccionar el avance de los proyectos “Kajeco II” de la Entidad Patrocinante (EP) SERVIU y “Pueblos Originarios” de la Entidad Patrocinante Paz Oyarzún, además de fiscalizar el conjunto de Viviendas Tuteladas para el Adulto Mayor que se encuentra subsanando observaciones desde el primer trimestre de este año para poder ser entregado a su administración por parte del Senama.En este contexto, el seremi valoró y puso de ejemplo el proyecto correspondiente a 194 familias de las agrupaciones “Sol del Pacífico” y “Brisas del Mar”, por cuanto en términos de gestión le da continuidad a una serie de conjuntos como Kajeco I y II, desarrollados íntegramente por la Entidad Patrocinante del SERVIU, al igual que en distintas comunas de Magallanes, así como el conjunto “Pueblos Originarios” para 154 familias llevado a cabo por la Entidad Patrocinante local “Paz Oyarzún”.“Acá estamos hablando de proyectos, que, por una parte, su antecedente se remonta a gestiones de larga data realizadas por la Entidad Patrocinante del Serviu para solucionar una serie de proyectos abandonados durante la primera administración del ex presidente Piñera, a lo que se sumaban familias con subsidio en mano, sin terreno ni proyecto calificado, y creo que vale la pena no olvidar este tipo de situaciones a la hora de hablar de gestión de viviendas.”“Hoy en día – continuó el seremi – vemos que hay Entidades Patrocinantes privadas o municipales de distinta escala, impulsando proyectos desde cero, y podemos poner como ejemplo la exitosa serie de conjuntos Lomas del Baquedano en una comuna pequeña como Porvenir, o incluso en Puerto Williams, con apoyo del Gobierno Regional, mientras que en Punta Arenas la Entidad Patrocinante Municipal, cuyo vocero es el alcalde Claudio Radonich, no ha presentado un solo proyecto calificado en 6 años, ni siquiera una tipología de vivienda, por lo que creo que hay que replantearse cuál es el verdadero rol de una Entidad Patrocinante, si se dedica sólo a agrupar demanda y tercerizar a la empresa privada sin presentar soluciones concretas ni hacerse cargo, que es el rol que debiera cumplir como todo el resto.”En este sentido, el seremi señaló que «No tenemos problemas para trabajar en conjunto como lo estamos haciendo sanamente con los otros Municipios de la región, pero con seriedad respecto a las responsabilidades de cada institución, y por sobre todo con la claridad de que, para nosotros como Gobierno, la prioridad no es solo la vivienda sino trabajar con la comunidad, recuperar espacios públicos, la vida digna, las ciudades socialmente integradas, y no solo cortar cintas para ganar elecciones como hacen los políticos tradicionales además de tratar de pautear a las autoridades en ejercicio».Dentro de la agenda de trabajo, el seremi se reunió con la alcaldesa Antonieta Oyarzo para abordar temas habitacionales y del Plan Regulador, además de reunirse con los equipos de profesionales del Departamento Provincial del Serviu en Última Esperanza, y las profesionales que llevan a cabo el Programa Quiero Mi Barrio en Natales, tanto para socializar nuevos lineamientos como para recoger las inquietudes en relación al trabajo que se lleva a cabo en última Esperanza.La alcaldesa Oyarzo destacó la visita por cuanto las reuniones buscan “abordar temas como el Plano Regulador, los proyectos habitacionales los programas Quiero mi Barrio, Pequeñas Localidades y también algunas líneas de acción que tienen que ver con futuros proyectos que van a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, tales como la Costanera, la posibilidad de postular otros barrios al Quiero Mi Barrio y avanzar en materia habitacional en gestión municipal y sectorial”.