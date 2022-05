Sólo le pido a Dios | Ernesto Sepúlveda | Opinión

Que el dolor no me sea indiferente.

Que la reseca muerte no me encuentre, vacío y solo, sin haber hecho lo suficiente.

Así inicia la famosa canción de León Giecco. Y cuanta vigencia tiene ese llamado, esa oración hoy en día, amigos y amigas, cuando una vez más, hemos sido golpeados, por una nueva matanza de niños en los Estados Unidos. Ocurrió en Texas, esta semana, cuando un joven de 18 años, premunido de un poderoso rifle automático, ingresó a la Escuela primaria Robb, en Uvalde, y asesinó a 21personas. 17 de ellas niños y niñas de entre 9 y 11 años, y dos profesoras. Que el dolor no me sea indiferente. En los Estados Unidos se encuentra atascado en el senado, hace dos años, el proyecto que pretende introducir restricciones a la venta y porte de armas. El poderoso lobby de las agrupaciones que defienden el lucrativo negocio, se ha hecho sentir. Entre ellas, la Asociación nacional del rifle, que reúne a millones de afiliados, y cuenta entre sus filas a famosos del cine y de la industria. En muchos estados, como Texas, no existen mayores restricciones para la compra de armas, y cualquiera puede acceder a ellas, sólo exhibiendo la licencia de conducir. En todo el país rige la “Segunda enmienda”, de la constitución de los Estados Unidos. Una modificación aprobada en 1791, que resguarda el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Circunstancias históricas referidas a la guerra de independencia, justificaron en su momento esta consagración, buscando que el pueblo estuviera siempre preparado para combatir la tiranía. La Corte suprema de los Estados Unidos, se ha pronunciado en reiteradas oportunidades, para aclarar de que el derecho a portar armas, no impide que se regule la producción y compra de armas. No obstante, el negocio multimillonario detrás, y los intereses políticos, han impedido que avance la normativa que podría introducir restricciones, que salvarían vidas.

Que la reseca muerte no me encuentre. La proliferación de armas en poder de civiles, no es un fenómeno exclusivo de los Estados Unidos. El incremento de la sensación de inseguridad, en las grandes ciudades del continente, ha impulsado la venta legal de armas a particulares. En Chile, la autorización para portar armas, la extiende la Dirección general de movilización nacional. Se requiere carta dirigida a la autoridad fiscalizadora para solicitar el porte del arma de defensa personal. Cualquier persona mayor de 18 años, puede solicitar la autorización, acompañando fotocopia de CI. Certificado de antecedentes, certificado médico extendido por un psiquiatra. Se discute hoy en Chile, la necesidad de introducir restricciones en esta materia, no por los excesos cometidos por quienes tienen armas legalmente inscritas, y con autorización de porte. Sino por la proliferación de armas en manos de bandas de delincuentes. Según estadísticas de la subsecretaría de prevención del delito:

Las denuncias por infracción a la ley de armas:

2018 2019 2020 2021 GRUPO DELICTUAL / DELITO Infracción a ley de armas 12.211,00 9.418,00 5.567,00 5.410,00

Las detenciones por infracción a la ley de armas:

2018 2019 2020 2021 GRUPO DELICTUAL / DELITO Infracción a ley de armas 5.781,00 3.697,00 2.311,00 3.034,00

Una lectura a simple vista de estas cifras, permite apreciar que aproximadamente, por cada 3 denuncias en esta materia, se realiza una detención.

Denuncias por delitos de mayor connotación social:

2018 2019 2020 2021 GRUPO DELICTUAL / DELITO Delitos de mayor connotación social 438.216,00 447.654,00 321.846,00 288.970,00

Detenciones por delitos de mayor connotación social:

2018 2019 2020 2021 GRUPO DELICTUAL / DELITO Delitos de mayor connotación social 111.621,00 107.175,00 64.637,00 46.047,00

En el caso de los delitos de mayor connotación pública, una lectura a simple vista de estas cifras, permite apreciar que aproximadamente, por cada 4 denuncias en esta materia, se realizó una detención, entre los años 2018 y 2019, lo que varió para 2020 y 2021, donde la relación fue de una detención por cada cinco denuncias. Para ambos grupos de delitos, se produce una disminución ostensible de las denuncias y detenciones en los años 2020 y 2021, lo que pareciera estar asociado a la pandemia Covid, más que a las políticas preventivas.

Vacío y solo, sin haber hecho lo suficiente. La tragedia de Texas, que enluta a padres y madres del mundo entero, que cada día confían sus hijos e hijas, al cuidado de escuelas y colegios, debe hacernos reflexionar una vez más en Chile. La misma injusticia, la misma impotencia, hemos sentido esta misma semana, cuando fue asesinado de manera artera un trabajador forestal en la macro zona sur. El no portaba armas, se dirigía a su trabajo junto a sus compañeros. No hay consigna, ni causa alguna que justifique crímenes como estos.

Sin haber hecho lo suficiente. Cuantas veces se ha justificado por motivos ideológicos, la destrucción del mobiliario público, la quema de buses, el robo y destrucción de mobiliario de establecimientos educacionales. Cuantas veces, se ha buscado justificar en demandas sociales, el incendio de maquinaria forestal, camiones, casas y vehículos de trabajadores de la macro zona sur. No será hora, de hacernos cargo todos (as) como sociedad, del engendro que estamos criando.

No podemos desdoblarnos, entre el discurso políticamente correcto, dirigido a un nicho de seguidores, de electores, o de activistas, y nuestras caras llorosas, y ojos mirando al cielo, cuando la tragedia nos visita. Ninguna autoridad política, académica, social o empresarial de Chile, puede desentenderse del delicado trance en el que estamos. Todos y cada uno (as) debemos asumir lo que nos corresponde, que nadie diga que no hicimos lo suficiente, que no tendimos la mano, que no dejamos de lado las diferencias, para buscar los caminos de encuentro, que nuestra patria necesita.

Solo le pido a Dios.

Ernesto Sepúlveda Tornero

Punta Arenas, lunes 30 de mayo de 2022.-