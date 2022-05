Vecinos repletaron el Teatro Municipal en gran Gala de Ballet organizada por el Municipio | Día de la Danza

Un hermoso espectáculo fue el realizado este sábado (7 de mayo) por los primeros bailarines de la escena nacional, que deleitaron a los vecinos de Punta Arenas que llenaron el Teatro Municipal “José Bohr”.

“Contento que la Cartelera Cultural vuelva a tener vida, de tal manera de permitir a nuestros vecinos, de manera gratuita, tener acceso a este tipo de espectáculos, y la idea es ir de la A a la Z en temas de cultura con distintas manifestaciones. Y aprovechando que la última semana conmemoramos el Día de la Danza con un hermoso espectáculo en el Centro Cultural, hoy estamos rematando en el Teatro Municipal con unos clásicos de ballet y un elenco de primer nivel”, afirmó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

El espectáculo contó con conocidas piezas, como Carnaval de Venecia, La Muerte del Cisne, El Quijote, Bella Durmiente, El Corsario, La Bayadera, entre otros, interpretados por 12 bailarines de la escena nacional.

“Yo vengo de Argentina, de Puerto Madryn, y me fascina todo lo que es el arte y la cultura, inicié a mis hijos desde muy pequeñitos en el arte y la cultura y tengo un hijo pianista. (…) Si bien yo soy nacida en Punta Arenas y tengo muchos años en Argentina, siempre recuerdo este lugar y es fabuloso que la Municipalidad de acá de Punta Arenas brinde esta oportunidad gratis para que mucha gente se acerque al arte, que es lo más importante, cultivar el arte en el corazón de la gente”, señaló Cristina Bórquez Zapata, una de las asistentes.

En tanto, Nelson Galaz, indicó que “para mí es una emoción, es primera vez que estoy disfrutando de esto acá. Me encanta la oportunidad. Recibí la invitación y estoy participando feliz”.

Finalmente, Pilar Roehrs, expresó que: “Me parece que es súper importante que tenga acceso toda la comunidad. Me gustó que estuvieran repartiendo las entradas en distintos puntos, como Unimarc Sur, entonces la gente que vive en el sector puede acceder a las entradas. Y hace falta que vengan más actividades culturales a Punta Arenas, porque estamos tan alejados, así que es súper importante que sigan haciéndolo y los felicito por esta iniciativa”.

Además del espectáculo, durante la tarde del sábado, los bailarines realizaron dos actividades abiertas a la comunidad: una clase abierta, realizada en la sala de danza del Teatro Municipal José Bohr y, posteriormente, el ensayo final de la obra.