3 Sujetos fueron condenados por lesionar gravemente a victima luego de balacera  en Loteo del Mar y robos  

Punta Arenas, 29/06/2022.- Luego de un extenso juicio oral, el Fiscal Jefe de la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos investigativos, Felipe Aguirre, probó en juicio oral, la responsabilidad delos hermanosHéctor, Juan López Miranda y de Diego Arriagada Aguilar como autores y cómplices de robo y en diversos delitos de alta connotación, perpetrados luego de balacera en el sector de Loteo del Mar, en la cual resultó lesionado gravemente un víctima.



En la oportunidad el Tribunal Oral en lo Penal, sentenció a Héctor López Miranda a las penas efectivas de 541 días de cárcel como autor de un delito de robo con fuerzas en las cosas en lugar no habitado, en grado de tentativa, a 819 días de reclusión como autor de lesiones graves, como también a cinco años y un día de presidio por porte de arma de fuego, tenencia, porte de municiones y disparo injustificado. Asimismo, a 541 días de presidio y al pago de una multa de dos unidades tributarias mensuales, como autor de un delito consumado de tráfico ilícito de pequeñas cantidades de sustancia o drogas estupefacientes o psicotrópicas.



Juan Eduardo López Miranda, asimismo, fue condenado a 818 días de presidio como autor del delito consumado de robo con fuerzas en las cosas en lugar no habitado, a 41 días de prisión por otro robo con fuerzas en las cosas en lugar no habitado en grado de tentativa, a 200 días de reclusión por daños simples y a 818 días de cárcel como cómplice de un delito consumado de disparo injustificado de arma de fuego. Diego Nicolás Arriagada Aguilar, en tanto, deberá cumplir 200 días de reclusión como autor de un delito consumado de daños simples, 301 días de presidio por porte de arma cortopunzante, y 818 días de presidio, como cómplice de un delito consumado de disparo injustificado de arma de fuego.



Cabe indicar que los sujetos están implicados en dos robos perpetrados el 23 de abril y el 6 de mayo de 2020 en las casas de Jardines de la Patagonia VI que se encontraban edificadas y en proceso de entrega, y en una bodega particular . Asimismo, por los delitos perpetrados el 22 de noviembre del mismo año, luego de que los condenados Diego Arriagada Aguilar y Juan López Miranda destruyeran el parabrisas de un Chevrolet Sail estacionado y huyeran a su domicilio, hasta donde llegaron los dueños del móvil, provocándose una gran discusión, culminando con golpes con puños y arma blanca, a la cual se unió el tercer acusado, Héctor, quien utilizando una escopeta, disparó en contra de una de las víctimas, quien resultó gravemente herido en el rostro.



Disparos que continuaron en la vía pública. Cabe indicar que Carabineros registró el domicilio de los acusados, encontrando marihuana, 9 plantas de cannabis en crecimiento, cartuchos, municiones y dinero en efectivo.