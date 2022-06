Cámara de Turismo de Última Esperanza espera pronta apertura de paso fronterizo Río Don Guillermo

El gremio turístico de la provincia de Última Esperanza reitera la solicitud a las autoridades respecto a la necesidad de operativizar los pasos fronterizos que permitan activar los flujos turísticos binacionales del destino.

El turismo sigue postergado con un panorama incierto que no permite proyectar la reactivación económica del sector. Las restricciones sanitarias para ingresar al país por la frontera aérea a nivel central desincentivan a los visitantes extranjeros de larga distancia, mientras que, el principal corredor turístico binacional terrestre de Última Esperanza “Río don Guillermo” se mantiene cerrado.

Los representantes gremiales señalan que han tenido consultas de reservas por parte de empresas de turismo de Argentina que operan en invierno con el mercado brasilero y que además se evidencia, a través de las consultas directas de turistas binacionales, el interés por visitar Puerto Natales y Torres del Paine a través del corredor turístico que los une con El Calafate, pero que lamentablemente, la principal dificultad para avanzar de cara a la reactivación turística es que el paso fronterizo Río don Guillermo aún no está operativo.

Álvaro Gallardo, presidente de la Cámara de Turismo de Última Esperanza señala que “para evitar que la actividad turística se siga deteriorando en lo que respecta a la imagen de destino y no seguir perdiendo mercado y, para ayudar a las empresas de turismo que arrastran y siguen endeudándose para mantenerse a flote, es necesario que se reactive el sector eliminando la homologación de la vacuna y permitir que los turistas extranjeros puedan ingresar al país y desplazarse por el territorio nacional y los pasos fronterizos terrestres con mayor facilidad con el certificado de vacunación de su país de origen”.

Adriana Aguilar Lagos, gerente de este gremio indica que “es importante que las condiciones de apertura fronteriza sean optimas porque no se trata sólo de que abran, sino que la forma debe ser planteada para el turismo con horarios no tan restrictivos, sin recesos en la atención, con conectividad de Wifi para uso de los turistas en frontera y con las medidas sanitarias adecuadas y similares a las de otros países del mundo que han operativizado con éxito sus fronteras reactivando así el turismo sin tantas complejidades”. La temporada de invierno se está perdiendo, hay una baja considerable que es natural, pero la no llegada de vuelos directos hasta Puerto Natales durante tres meses del año, la falta de promoción del destino y el corredor turístico binacional cerrado genera pérdidas en las empresas, desempleo y mayor endeudamiento. “A nadie le gusta comparar, pero mientras Argentina tiene todos los pasos fronterizos abiertos con sus países limítrofes, incluyendo Brasil, y en El Calafate se mantienen las rutas aéreas todo el año con un promedio de 30 vuelos semanales apostando, Puerto Natales y Torres del Paine inicia la tercera baja temporada turística prácticamente en las mismas condiciones que cuando inició la pandemia”, manifestó Aguilar.

Las empresas de turismo con un mejor respaldo económico siguen invirtiendo en promoción esperando que la próxima temporada turística que inicia en septiembre sea mejor que las anteriores para esto se necesita que los ingresos al país y el desplazamiento por el territorio sea más flexible. Por otra parte, todas las empresas vinculadas al turismo dependenen este momento de las decisiones políticas que permitirían mantener las operaciones y avanzar de cara a la reactivación turística internacional.