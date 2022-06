31 personas detenidas, entre ellas 5 por robo fue el balance entregado por autoridades del fin de semana largo en Magallanes

Delegada Presidencial Regional: “se está trabajando en las distintas esferas, tenemos el compromiso de mantener a nuestra ciudadanía segura”.

General de Carabineros: “estamos haciendo más servicio extraordinario para hacer más eficiente la cantidad de funcionarios aquí en la región”.

Alcalde de Punta Arenas: “tenemos que defender la seguridad de los magallánicos y no esperar que esto avance y normalizar esto”.

Prefecto Inspector Policía de Investigaciones: “estaremos apoyando la moción de la Sra. Delegada, para entregar seguridad y contribuir a la tranquilidad y la paz social de la comunidad”.

Coordinadora de Seguridad Pública: “La seguridad no es responsabilidad de un organismo, se logra con el aporte de todas las personas desde su quehacer”.

Punta Arenas 29 de junio de 2022. La Delegada Presidencial Regional, Luz Bermúdez Sandoval encabezó a primera hora de este martes, una reunión intersectorial con organismos vinculados a la seguridad pública, con el objetivo de coordinar acciones que brinden seguridad a la comunidad.

El general de Carabineros, Claudio Pizarro, explicó que la institución está desarrollando una planificación específica para los fines de semana, donde se reforzará la prevención en el territorio, aumentando la presencia policial en diversos puntos de la ciudad.

La Delegada Presidencial Regional, Luz Bermúdez Sandoval, informó respecto a las decisiones tomadas en la mesa y el trabajo coordinado que se han propuesto realizar, “nos estamos haciendo cargo y como Estado comprendemos la importancia de esto. Tenemos la responsabilidad de mantener a la ciudadanía segura, tranquila y vamos a estar con presencia y trabajando mancomunadamente para poder dar respuesta a las inquietudes en términos de seguridad”.

Se implementarán estrategias para abordar, con todas las entidades relacionadas, el fenómeno delictual que está afectando la tranquilidad de la ciudadanía. En ese sentido se valora la participación y compromiso para abordar esta situación junto a la Delegada Presidencial, Luz Bermúdez, de Carabineros, Policía de Investigaciones, Municipalidad, Coordinación de Seguridad Pública, quienes estuvieron presentes con sus máximas autoridades, el jefe de zona de Carabineros en Magallanes, General Claudio Pizarro, Prefecto inspector José Carrasco León, José Carrasco, Alcalde de la comuna, Claudio Radonich, Coordinadora de Seguridad Pública, María de los Ángeles Flores.

Respecto a resultados de la mesa, la Delegada Luz Bermúdez, explicó que “Vimos algunas estrategias puntuales, que lo más probable es que lo va a ir percibiendo la ciudadanía en los siguientes días, también compromisos en términos de seguimiento. Sabemos que hay dificultades, la dotación de Carabineros es un problema a nivel país, no solamente acá en la región, pero sí concentrarnos en aquellas acciones que creemos que sí podemos hacer. Abrir los espacios en términos de conversación, de cómo ir liberando y generando distintas instancias que puedan generarnos mejor administración del recurso de Carabineros, que no pierdan tiempo en cosas que hace que por temas de burocracia no puedan estar presentes en otros lados. Son distintas acciones que esperamos que la gente lo pueda ir percibiendo”.

El General de Carabineros, Claudio Pizarro, manifestó que la dotación de Carabineros es la suficiente para poder absorber las necesidades que tiene la comuna y a nivel regional, sin embargo indicó que “siempre faltan carabineros, independientemente de la cantidad de funcionarios que tengamos a nivel regional en los distintos cuarteles, porque siempre está la necesidad de la gente, la sociedad es dinámica y las demandas también lo son. Por lo tanto siempre van a faltar carabineros. Ahora esto no es un problema local o comunal, es un problema a nivel nacional y esto lo estamos afrontando de la mejor manera, el nivel central está tomando las medidas para hacerlo”

Cabe señalar que durante el fin de semana se realizaron 2100 controles diversos, vehiculares, de identidad. Hubo detenidos por órdenes judiciales, ordenes pendientes. Los hechos que se han visto en redes sociales no ocurren todos los días aquí en la comuna, y existe la preocupación de atacarlos en forma oportuna. Se están realizando y planificando estrategias de las que prontamente se verán resultados. Este fin de semana se tomaron 31 personas detenidas, entre ellas 5 detenidos por robo, que fueron sorprendidos in fraganti,. Estamos reaccionando, llegando a los procedimientos en forma oportuna y eso lo indica la cantidad de detenidos y tasa de detención por sobre el promedio nacional.

Al ser consultado por la situación, el Alcalde Claudio Radonich, manifestó “soy alcalde de nuestra ciudad, por lo tanto yo voy a pedir más Carabineros en Punta Arenas, Lo que hemos visto es que hay una gran cantidad de procedimientos en nuestra ciudad. Tenemos actos que a lo mejor no son cubiertos por los medios, como VIF (violencia intrafamiliar) que es muy alto. La cantidad de choques con heridos es muy alta, riñas y son elementos que nos dicen que nuestra ciudad cambió. La cantidad de requerimientos que tienen que asistir nuestros carabineros han aumentado, pero no la dotación. Por lo tanto yo voy a pedir más carabineros en nuestra ciudad. La presencia física de carabineros es irreemplazable”.

Se apunta a que la estrategia que se está trabajando y el trabajo coordinado de todos los entes involucrados en la seguridad de la ciudadanía, contribuya a descomprimir esta situación que ha ocurrido en forma ocasional, con el objetivo de que no se transforme en algo habitual.

El Prefecto inspector José Carrasco León “Desde la dimensión como policía investigativa, y en ese contexto vamos a aportar desde el análisis criminal, vamos a trabajar en todas aquellas imágenes que estén en redes sociales al respecto. El fin de semana recibimos una denuncia de una persona afectada por un hecho constitutivo de delito, está en proceso investigativo, estamos tratando de identificar a los responsables a quienes se les imputa ese delito, es un robo con violencia. Además estamos realizando una serie de trabajos analíticos respecto a información reservada que manejamos en este mismo contexto. También hemos levantado información con respecto a microtráfico. Desde esa dimensión aportaremos para atacar estas incivilidades, dado que eso podría generar un hecho de mayor connotación. Por lo tanto estaremos apoyando la moción de la Sra. Delegada, para poder entregar seguridad y contribuir a la tranquilidad y la paz social de la comunidad”.

Por su parte la coordinadora regional de Seguridad Pública, María de los Ángeles Flores, manifestó que “Carabineros realizará durante los fines de semana un esfuerzo extraordinario con todas sus unidades para reforzar la prevención en el territorio, también se desplegará PDI y el municipio de Punta Arenas, lo que demuestra la ocupación sobre este tema de todas las instituciones. Pero quiero agregar que lo primero es el autocuidado, la responsabilidad personal y la preocupación de los padres por sus hijos e hijas. La seguridad no es responsabilidad de un organismo, se logra con el aporte de todas las personas desde su quehacer. En ese sentido el llamado es a contribuir a la seguridad de la comuna y no reducir la materia a un problema policial”.