El 1° de julio ingresa al Congreso la reforma tributaria del Gobierno de Gabriel Boric

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, informó este viernes 24 de junio, después del consejo de Gabinete realizado en La Moneda, que el proyecto de reforma tributaria será presentado al Congreso el próximo viernes 1 de julio.



Marcel señaló que “la presentación se va a hacer finalmente el 1 de julio, no el 30 de junio, porque el 30 el Presidente va a estar fuera de Santiago, va a estar en regiones, así que lo esperaremos hasta el día siguiente para que podamos presentarlo junto con el gabinete”.



En lo relacionado al contenido de la reforma, Marcel indicó que “su contenido ya lo hemos descrito en otras oportunidades. Hay un componente importante y que es de modificaciones al régimen de tributación a la renta, particularmente a la renta personal y su vinculación con los ingresos por concepto de dividendos y otros ingresos del capital. Ahí está el tema del impuesto patrimonial”.



“Hay cambios en la estructura del Impuesto Global Complementario, fundamentalmente en los tramos altos. Todo eso lo que básicamente refleja es que esta es una reforma que, junto con buscar recaudar, busca también generar mayor justicia tributaria”, agregó.



Aclaró que “la enorme mayoría de los chilenos y chilenas, así como la gran mayoría de las empresas, no van a tener cambios relevantes en su carga tributaria. Ésta es una reforma en la cual el mayor aporte va a venir de quienes tienen mayores ingresos y de las fuentes de evasión y de elusión”.



El titular de Hacienda expresó que “en nuestras consultas, surgió como una de las cosas que más indigna las personas, el que haya contribuyentes que, por los recursos que tienen, por la capacidad que tienen de aprovechar algunos resquicios legales, terminan pagando menos impuestos. Ahora se van a cerrar muchos de esos resquicios y eso también va a generar mayor recaudación”.



“Junto con eso, está también el tema del royalty minero, que como sabemos en un tema que se ha estado discutiendo ya desde hace un buen tiempo, y para lo cual vamos a tener una propuesta que, en este caso en particular, vamos a llevar al Senado, donde está el proyecto qué se está discutiendo en el Poder Legislativo”, añadió.