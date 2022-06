En el Día Mundial de los Océanos | Greenpeace promueve rechazo a proyecto Dominga y alerta frente a actividad de salmoneras en Parque Nacional Kawésqar en Magallanes

“Nunca un proyecto tuvo tanto rechazo por parte de la sociedad civil como Minera Dominga»

En el Día Mundial de los Océanos queremos recordarle a las más de 100 mil personas que firmaron para decir www.noadominga.cl, que el gobierno prometió rechazar este proyecto minero portuario en el medio del archipiélago de Humboldt. “Porque Dominga es un crimen contra el océano de nuestro país que no permitiremos que se lleve a cabo y todos y todas debemos ser enfáticos en decir “No a Dominga”, tal como lo hizo el presidente Gabriel Boric en su discurso de triunfo presidencial”, señaló el Director de Greenpeace, Matías Asun.

8 de junio de 2022. “Destruir el mundo es destruirnos a nosotros mismos. No queremos más zonas de sacrificio, no queremos proyectos que destruyan nuestro país, que destruyan a las comunidades y lo ejemplificamos en un caso que ha sido simbólico: No a Dominga», con estas palabras en su triunfo en las presidenciales, el Presidente Boric se refirió a su completo rechazo al proyecto minero Dominga.

Luego que la Tercera Sala de la Corte Suprema rechazara los recursos interpuestos para detener Dominga, hoy el futuro de este proyecto está en manos del gobierno y su comité de Ministros.

Por esta razón, el director de Greenpeace, Matías Asun, enfatizó que: “Jamás en la historia de nuestro país, un proyecto minero tuvo tal nivel de rechazo en la sociedad civil, en el gobierno, comunidades, científicos y organizaciones no gubernamentales. Son cientos de miles de voces contra Dominga. Esto es, porque el proyecto además de haber estado marcado por múltiples escándalos de corrupción que han tenido de protagonistas a las principales autoridades del país, también liquida el medioambiente costero y oceánico. Su construcción implicaría deteriorar de modo irremediable una de las zonas más valiosas en vida marina de nuestro planeta, y esa destrucción no es mitigable. Evitar esa masacre y consagrar la zona como un santuario de protección ambiental es lo correcto”.

El proyecto minero portuario está valorado en US$2.500 millones y planea instalarse en el conjunto de ocho islas que componen el Archipiélago de Humboldt. Aquí, las faenas de Dominga desplegarán la extracción de concentrados de hierro y cobre, la creación de una mina de tajo abierto, la construcción de un puerto propio para exportar su producción y una desalinizadora para no utilizar el agua dulce.

En esta instancia, será el Comité de Ministros liderado por la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, e integrado por los ministros de Agricultura, Esteban Valenzuela; Hacienda, Mario Marcel; Salud, María Begoña Yarza; Economía, Turismo y Fomento, Nicolás Grau; Energía, Claudio Huepe; Obras Públicas, Juan Carlos García; Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; y Minería y Planificación, Marcela Hernando quienes decidirán la aprobación o rechazo del proyecto Dominga. Esta entidad de gobierno será la que deberá votar por el futuro de los océanos de la cuarta región.

“Las ballenas, los pingüinos y los guanacos de la zona no tienen cómo defenderse de estas operaciones corruptas contra el medioambiente, por eso somos las personas las que debemos dar esa voz para que el gobierno los proteja, tal como indicó el presidente Boric en sus promesas de campaña. Estamos atentos a que nuevamente sean tan enfáticos en decir No a Dominga. No sólo el presidente sino que su comité de ministros. De hecho aún esperamos que el Servicio de Evaluación Ambiental responda formalmente las más de 100.000 solicitudes de invalidación enviadas y que está obligado a responder. Nunca, en la historia de nuestro país, hubo tanto rechazo a un proyecto como ahora, y el gobierno debe hacerse cargo de ello”, finalizó Asun.

AVANCE DE LAS SALMONERAS EN PARQUE NACIONAL KAWÉSQAR

Otra de las preocupaciones en materia de Océanos de la organización Greenpeace, es la constante contaminación de la industria salmonera en los mares patagónicos. Hace pocos días la Superintendencia de Medio Ambiente confirmó la formulación de un cargo grave a la empresa Cermaq por sobreproducción de salmones al interior de la Reserva Nacional Kawésqar, desde la ONG enfatizaron «Es urgente frenar la expansión de la salmonicultura, en el día de océanos, queremos recordar que ni siquiera el mar dentro de áreas protegidas está a salvo, por lo cual hacemos un llamado a mantener a salvo los mares del país de actividades contaminantes como las salmoneras que ponen en riesgo a toda la biodiversidad «