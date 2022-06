La gira y el momento económico | Ernesto Sepúlveda

Esta semana las noticias políticas en Chile, estuvieron marcadas por la gira del presidente Boric a norte américa. Con una primera etapa en Canadá, donde tuvo ocasión de interactuar con líderes empresariales, de empresas que desarrollan actividades hoy en Chile. En distintos medios se destacó, el clima de confianza, y la recepción amistosa que tuvo el joven presidente chileno. Sin lugar a dudas, la buena recepción empresarial, se debió al tono ponderado de su discurso, despejando los temores que pudieran existir respecto a la naturaleza de su liderazgo. Remarcando varias veces que es un presidente de izquierda, con un compromiso indisoluble con el respeto de los DDHH, y con la libertad económica. La relación cercana que ha cultivado con el primer ministro Justin Trudeau, se pudo apreciar durante toda la jornada, la que concluyó con una inédita reunión en una cervecería. Se pudo ver a los mandatarios departiendo distendidamente, mientras seguían entrando y saliendo clientes del local. También formó parte de su visita el encuentro con chilenos residentes, entre los cuales destacó la abogada chilena Carmen Gloria Quintana, sobreviviente del ataque incendiario, conocido como el caso “Quemados”. De triste e infausta memoria, y entre los crímenes más atroces de la dictadura cívico militar chilena.

Dentro de los aspectos a los que el presidente quiso dar mayor realce, se encuentra la situación de los pueblos originarios, donde manifestó Chile, quiere tener un «nuevo trato». Recordando que en Canadá recientemente se anunciaron compensaciones por las tierras arrebatadas hace un siglo. Asimismo, destacó el presidente los valores compartidos con el primer ministro canadiense, los que serían: La lucha por un crecimiento inclusivo, que respete el conocimiento científico, y que se haga cargo de la crisis climática para que el desarrollo sea medioambientalmente sostenible. También destacó, el compromiso de ambos países, de promover desde el continente americano, que todos los países del mundo respeten la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El plato fuerte de la gira era la participación del presidente y la delegación ministerial, en la novena versión de la Cumbre de las Américas, en los Estados Unidos. Una cumbre, que tuvo como lema «Construyendo un futuro sostenible resiliente y equitativo», según analistas internacionales, el país organizador no pudo lograr grandes acuerdos. Así lo sostiene el analista político y exembajador, Gabriel Gaspar, en el medio electrónico El Mostrador, “Cuesta entender cuál es el objetivo principal de convocarla… Porque, a modo de ejemplo, si el tema central era la migración, que es uno de los temas más importantes en el continente, el resultado práctico es que a esta cumbre no asiste la mayor parte de los países que impulsan población, que son los países centroamericanos, como Honduras, El Salvador, Guatemala; no asiste México, Venezuela, Cuba, que son los países que expulsan población.” En el mismo sentido, cobra relevancia la declaración formulada por el presidente Boric, en Estados Unidos, cuando manifiesta su disconformidad, con la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, de la cumbre. El gesto político que realiza de participar en la cumbre, a diferencia de sus pares de México o Bolivia, que se restaron, instalaron en el contexto internacional, la posición de defensa irrestricta de los DDHH del gobierno de Chile. Lo que resulta novedoso en el exterior, es que Gabriel Boric, un gobernante de izquierda, en una alianza política progresista que impulsa transformaciones sociales profundas, no duda en condenar la falta de libertad, la persecución política, o las violaciones a los DDHH. Aunque estas violaciones se produzcan en países gobernados por líderes de izquierda.

En el exterior se mira con interés a Chile, para ver si logra sortear con éxito la dificultad de llevar adelante un proceso constituyente, y un gobierno de transformaciones, y a la vez, mantener estabilidad en la economía. Se entiende en este sentido, las declaraciones del presidente Boric, ratificando el camino gradual, para concretar los cambios estructurales. Asimismo, su disposición a buscar acuerdos amplios, para conseguirlos. Esta definición, acerca del modelo económico, y de las condiciones para invertir en Chile, resultan fundamentales, para no repetir otras experiencias de gobiernos de izquierda del continente, que sucumbieron a la fiebre populista, hundiendo a sus economías y a sus pueblos, en la ruina y la decadencia.

Esa tranquilidad que transmitió a los inversores extranjero el presidente Boric, se ve respaldada por las medidas de responsabilidad fiscal adoptadas por el ministro de Hacienda Mario Marcel. Donde se ha respetado a cabalidad el ajuste de 22,5 % efectuado en el presupuesto 2022, por el gobierno anterior. Un recorte en el gasto fiscal, histórico, pero ineludible. Esta semana, el ministro de Hacienda, tuvo su propio despliegue internacional, en la cita de la OCDE en París, donde aprovechó de explicar a las autoridades económicas de los países miembros, el camino de cambios institucionales de nuestro país. En entrevista a Radio Cooperativa manifestó «Estando ya en las últimas etapas de la discusión del texto constitucional, creo que muchos temores que hubo algún momento sobre propuestas de nacionalización y de excesos regulatorios se han ido disipando». Según el ministro de Hacienda, el término de la incertidumbre ya está siendo recogida por los indicadores financieros, lo que se vería en la moderación de las tasas de interés de largo plazo, en la moderación del alza del dólar, y que ha habido alzas en la bolsa.

No obstante, lo anterior, tenemos en Chile el riesgo de caer en recesión. La cual se produce con dos trimestres consecutivos de caída de la actividad económica. El riesgo existe, debido a las medidas de política monetaria adoptadas por el Banco Central, el cual esta semana, volvió a subir la tasa de política monetaria, en 75 puntos base, la cual ha quedado en 9%, su mayor nivel desde 2001. El ministro Marcel, ex presidente del Banco central, advierte que “Tenemos que tener un buen diagnóstico de las causas de la inflación, tomar medidas proporcionales y adecuadas y, por otro lado, también buscar formas de compensar estas presiones a la baja de la actividad, como lo estamos haciendo, por ejemplo, para estimular la inversión y el empleo”. Las causas de la inflación, al día de hoy provienen más bien, del alza de los precios de los alimentos y del petróleo, en mercados internacionales, producto de la guerra en Ucrania, nuevas alzas fuertes en la tasa de interés, no tendrán efecto sobre estos factores internacionales.

Para concluir la semana política, se informó avances de la comisión de “Armonización” de la convención constitucional. Se ha adelantado que producto del trabajo de “armonización”, el texto ha reducido el número de artículos, y, asimismo, varios aspectos controvertidos, no entrarían al texto definitivo. Se ha entrado en la recta final, para la entrega al presidente de la República del texto que será sometido a plebiscito. En este punto, ha causado molestia en vastos sectores del socialismo democrático, la exclusión de los ex presidentes y la ex presidenta, del acto solemne que abrirá paso al plebiscito. La mesa de la convención alegó “restricciones de aforo”, para no invitar a los ex presidentes Ricardo Lagos, Eduardo Frei, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. En mi opinión, un error que aún es tiempo de corregir. En el momento político más importante en décadas, no se puede excluir a los líderes políticos que ya forman parte de la historia de Chile.

Ernesto Sepúlveda Tornero

Punta Arenas, lunes 13 de junio de 2022.-