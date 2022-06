Más de 800 personas visitaron la Feria de la Niñez y la Juventud “Punta Arenas Más Cerca”

Con la presencia de más de 15 instituciones se llevó a cabo, este sábado (25 de junio), la Feria de la Niñez y la Juventud “Punta Arenas Más Cerca”, organizada desde la Dirección de Desarrollo Comunitario del Municipio de Punta Arenas en Zona Austral.

Más de 800 personas visitaron la feria para disfrutar en familia de las distintas actividades programadas. “Estamos con distintas actividades justamente pensando en los niños. Ya hay ambiente de vacaciones de invierno, entonces hemos juntado no solamente los servicios municipales, sino también otros vinculados con la infancia y juventud. Y más allá de las actividades que tenemos para el invierno, como el Chapuzón o el Carnaval, lo que buscamos es también tener actividades durante las vacaciones, por lo que aquí también están inscribiendo para nuestros talleres que ya fueron lanzados con mucho éxito”, afirmó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

Durante la tarde, las familias pudieron llevar a sus hijos e hijas a disfrutar de juegos para niños, talleres de prevención, pinta caritas y rincón infantil, espacios de estimulación temprana, entrega de material didáctico y muchas actividades más. “Encuentro súper bien que se hagan este tipo de actividades para niños y niñas. No teníamos idea que la estaban realizando, nos llamó la atención que estaban repartiendo globos, y me encontré con muchas carreras de la Universidad, yo trabajo en la Universidad de Magallanes, así que súper bien”, afirmó Sintia Orellana, una de las asistentes.

En tanto, José Riquelme, quien también asistió junto a su familia, señaló que “es muy bonito, porque mi hija se divierte harto y le encantan los juegos y está bien que lo hagan siempre, deberían hacerlo más seguido”.

La actividad tenía por objetivo promover la oferta comunal para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y contó con el apoyo de la Subsecretaria de la Niñez, Chile Crece Contigo de la Secretaría de Desarrollo Social, Sala de estimulación del Cesfam Mateo Bencur, Sala de estimulación del Cesfam Thomás Fenton, Instituto Santo Tomás, Instituto Nacional de la Juventud, FAE Nazareth, Junaeb, Oficina de Protección de Derechos OPD, Programa Habilidades para la vida, Atención al menor de Cormupa, Programa de atención temprana, Instituto de la obesidad, Universidad de Magallanes , con sus carreras de Fonoaudiología y Nutrición.