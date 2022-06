Proyecto de acuerdo del Senado para estudiar antecedentes de imponentes ex Caja de Empleados Particulares de Magallanes | Comisión bi-ministerial debe proponer solución definitiva

A través de un proyecto de acuerdo -recientemente aprobado por el Senado y patrocinado por un grupo trasversal de senadores y senadoras- se solicitó al presidente de la República, Gabriel Boric, instruir a los ministros de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social, conformar una comisión biministerial encargada de estudiar los antecedentes de los imponentes del 4% adicional de la Ex Caja de Empleados Particulares, EMPART, estableciendo la nómina de beneficiarios y el monto que se les adeuda, proponiendo una solución definitiva en virtud de las competencias y potestades que el Poder Ejecutivo detenta.

A juicio de los autores, “reconocemos que existe una afectación estatal histórica que debe ser resuelta por los organismos competentes para otorgar una solución definitiva, dando al pago de los ahorros efectuados conforme a las prescripciones de la ley N° 12.855 que incrementaba las imposiciones a los imponentes del 4% adicional de la EMPART de la Provincia de Magallanes”.

En 1958 se publicó la ley 12.855, la cual estableció el derecho a los imponentes de la Caja de Previsión de empleados Particulares a un bono de un año por cada periodo completo de 6 años servidos en la Provincia de Magallanes. Para dar financiamiento a lo anterior, se aumentaron las imposiciones de los trabajadores afiliados a EMPART en un 4%, compuesto de: un 2% con cargo al empleador y un 2% con cargo al trabajador.

Cabe recordar, que en la época en que se publicó la mencionada ley, en el país se podía jubilar a los 35 años de servicio; y con cargo a esta modificación legal, los imponentes de la Caja de Previsión de Empleados Particulares de Magallanes, que cotizaban este 4% adicional permitían su jubilación a los 30 años de servicio, como un estímulo a los trabajadores que desarrollaban sus labores en un “clima riguroso que naturalmente afecta su organismo, limitando por tanto su resistencia física para desenvolverse normalmente al cabo de 30 años o más años de actividad permanente»

Sin embargo, y en la práctica, se explica en el acuerdo, “no se cumplió el fin esperado por la ley, dado el reducido número de cotizantes que adhirieron finalmente a la cotización adicional del 4%. En su mayoría los imponentes se mantuvieron prestando servicios hasta los 35 años, unos por desconocimiento de la normativa legal, otros porque buscaban una mejor pensión”.

Para mayor abundamiento, se precisa que se realizó una compensación; “sin embargo, para el caso particular de la Ex Caja de Empleados Particulares, esta Institución Previsional no informó oportunamente a sus afiliados la «impetración del beneficio» al momento de calcular la pensión de los imponentes del 4%, lo que solo aconteció de manera aislada y para ciertos casos. (…) Fueron sepultadas las ilusiones y esperanzas de adultos mayores que literalmente fallecieron esperando respuesta del Estado y que hasta la fecha se mantiene sin una solución, aun cuando nuestro sistema previsional evolucionó en un Sistema de Capitalización Individual, y se ha visto constantemente actualizado y sujeto a escrutinio de la opinión pública”.

El texto fue presentado por los senadores Isabel Allende, Carmen Gloria Aravena, Luz Ebensperger, María José Gatica, Paulina Núñez, Claudia Pascual, Yasna Provoste, Ximena Rincón, Alejandra Sepúlveda, Karim Bianchi, Juan Luis Castro González, Juan Castro Prieto, Francisco Chahuán, Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Alfonso De Urresti, José Miguel Durana, Rojo Edwards, Álvaro Elizalde, Fidel Espinoza, Sergio Gahona, José García, Francisco Huenchumilla, José Miguel Insulza, Felipe Kast, Sebastián Keitel, Carlos Kuschel, Ricardo Lagos, Alejandro Kusanovic, Juan Ignacio Latorre, Javier Macaya, Iván Moreira, Manuel José Ossandón, Rafael Prohens, Kenneth Pugh, Jaime Quintana, David Sandoval, Gustavo Sanhueza, Enrique Van Rysselberghe y Matías Walker.

Fuente: Senado de la República.