Senador Kusanovic pidió a Ministro mejorar la calidad técnica de los proyectos y que éstos sean consensuados con la región | Durante visita del Ministro de OOPP Juan Carlos García a Magallanes





Parlamentario también solicitó al secretario de Estado mayor y mejor fiscalización y asignación de responsables cuando haya iniciativas mal formuladas o inversiones que, finalmente, requieren suplementos millonarios para poder concluirse.

El senador Alejandro Kusanovic pidió esta mañana al ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, que los profesionales de su cartera formulen proyectos que estén mejor diseñados técnicamente, que las iniciativas se conecten con la estrategia de desarrollo regional y que sean consensuadas con el Consejo Regional y los respectivos alcaldes.



Así lo expuso el legislador al participar en la reunión que sostuvo el ministro de Obras Públicas con representantes del gobierno regional, encabezados por Jorge Flies, de la delegación presidencial, liderados por Luz Bermúdez, consejeros regionales y alcaldes de la región. También se sumaron a este encuentro de trabajo por videoconferencia los diputados Christian Matheson y Carlos Bianchi.

“Me caracterizo por decir las cosas en forma directa. A través del tiempo, las instituciones del Estado vienen funcionando y solucionando cada vez menos. En obras públicas, hay tres temas fundamentales: primero, proyectos mal desarrollados y malos diseños técnicos; segundo, iniciativas que no están conectadas con la estrategia de desarrollo de la región; y tercero, no consensuados con las municipalidades ni los consejeros regionales. Podemos agregar un cuarto, que es lo que dijo el consejero Miguel Sierpe, respecto de la falta de fiscalización”, enumeró.

Kusanovic recordó que, hace ocho años cuando fue consejero regional por primera vez, le tocó interiorizarse de un proyecto de ampliación de una planta de tratamiento de aguas servidas en Primavera por $900 millones, pues, inicialmente, se habían aprobado $2.500 millones para la obra, pero había quedado mal instalada. “Entonces, pregunté: ‘¿Quién es el responsable?’, porque en cualquier empresa uno se equivoca en $900 millones y te echan a patadas para afuera y acá no había ningún responsable, se invirtieron los $2.500 millones y la planta sigue sin funcionar en Cerro Sombrero. Y por supuesto, todavía no hay ningún responsable y eso se ha hecho característico en situaciones similares”, hizo ver.

También puso como ejemplo el proyecto de la vía elevada para solucionar los problemas y accidentes que se provocan el cruce de la ruta 9 Norte con Avenida Eduardo Frei Montalva. “No fue consensuado con la municipalidad, no fue consensuado con el Consejo Regional, es una mala solución técnica, con un costo de $25 mil millones sobre un terreno de pura arena, que iba a demandar instalar cientos de pilotes. La solución que está hoy, que la hizo el Mop, en ese punto lleva a que los camiones no puedan doblar y se suben a la vereda porque no fueron hechos los radios de giro. Entonces, es una tras una, tras otra”, apuntó.

El senador Kusanovic también habló sobre el problema surgido con el colector de agua potable para el sector del Loteo Vrsalovic y otros puntos de la zona norte de Punta Arenas, donde se invirtieron $7.000 millones, ya que se ejecutaron las obras, pero no se puede conectar a la red.

“Tenemos que cambiar las cosas. Aquí tienen que haber responsables, creatividad, visiones de futuro”, demandó el legislador magallánico.

En su intervención, también le planteó al ministro García la necesidad de retomar las obras del camino a Cabo Froward.

“Necesitamos el camino a Cabo Froward y más allá, que va a permitir tener un día más de turismo en Punta Arenas, pues podremos llevar a las personas a ver el fin del continente americano o el inicio de éste y ganaríamos un día de taxis, de restaurantes, de hoteles”, indicó.