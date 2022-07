Bienestar de Salud Magallanes, reconoce mérito académico de funcionarios y de sus cargas familiares

31 becas de educación superior, fueron entregadas por Departamento de Calidad de Vida a través de su Unidad de Bienestar, a funcionarios y cargas familiares de funcionarios pertenecientes a la Red Asistencial del Servicio de Salud Magallanes, en directa atención a su buen rendimiento académico.

El beneficio, consistente en un aporte de 500 mil pesos – pagaderos en dos cuotas – tiene por objetivo ser un apoyo económico para los afiliados a Bienestar y sus familias, a la vez de reconocer al esfuerzo y superación de los becarios, pertenecientes a los establecimientos de Puerto Natales y Punta Arenas.

Al respecto Paola Muñoz, jefa del Dpto. de Calidad de Vida comentó que, el interés del Consejo Administrativo es entregar más y mejores beneficios a sus afiliados por medio de mejoras en la gestión, por lo que el beneficio es tanto para los funcionarios que han emprendido el desafío de continuar estudios en la educación superior como para padres e hijos que accedieron a la beca, en el entendido que el logro académico involucra el sacrificio y esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras de la salud pública de la región de Magallanes.

“Estas son instancias que nos llenan de alegría porque la entrega de becas tanto para funcionarios como para los hijos de los afiliados a Bienestar, es una forma de mejorar la calidad de vida de todos nuestros afiliados y, nosotros siempre estamos realizando acciones para poder contribuir de distinta manera en la vida de nuestros funcionarios, especialmente en estos tiempos de pandemia; la verdad que entregar becas a funcionarios y a sus hijos es una acción importante y muy valorada por nuestros funcionarios y funcionarias”, puntualizó la jefa de Calidad de Vida.

Daniel Barria fue uno de los beneficiados con la Beca 2022, él es funcionario del Dpto. de Tecnologías de Información y Comunicación de la Dirección de Servicio y se encuentra cursando el 2do año de Ingeniería Informática; reconoce que trabajar y estudiar es complejo, pero como dice “con un poco de disciplina siempre se puede”, especialmente con beneficios monetarios que ayudan a disminuir los costos que implican los estudios superiores.

Mónica Zúñiga es beneficiada indirecta, ella es Técnico Paramédico de la Central de Esterilización del Hospital Clínico de Magallanes y por segundo año consecutivo, sus hijos Juan Pablo y Óscar, accedieron al beneficio. “Es un tremendo apoyo, un incentivo y un acompañamiento que me dan por segunda vez para mis dos hijos que estudian educación superior, Juan Pablo construcción civil en 4to año y Óscar, estudia enfermería”, indicó la orgullosa madre.

Su hijo, Oscar Fuentevilla, agrega respecto de la beca que, “es una tremenda ayuda, no sólo para mi sino también para mi mamá, considerando que igual tengo otras becas, pero no me cubren el gasto total del año por lo que esto me permite solventar mis gastos y ayudar en mi casa”, sostuvo.

Señalar que, uno de los requisitos de aprobación y/o selección importante en este beneficio es la nota, debe ser 5.5 hacia arriba y tener el 75% de asignaturas aprobadas, además obviamente de ser afiliados a bienestar SSM.