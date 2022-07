Carta dirigida por ex prisionera política de Magallanes al Presidente Boric, fue entregada en la Delegación Presidencial Regional de Magallanes

A continuación texto de carta entregada en la Oficina de Partes de la Delegación Presidencial Regional Magallanes el día viernes 15 de julio 2022. Se le solicitó a la Delegada Presidencial Luz Bermúdez hacer llegar esta carta a la Presidencia.

Punta Arenas, 15 de julio de 2022

Señor Presidente de la República de Chile

Gabriel Boric Font

Por medio de la Delegada Presidencial de Magallanes

Presente

Estimado Señor Presidente:

La verdad que no sé cómo empezar a escribir esta decepción que siento. Soy chilena, amo mucho a mi país, a nuestra bandera, y también a nuestra hermosa canción nacional. Pero, me siento como si fuera una exiliada en mi propio país. Y les cuento esto porque fui presa política durante la dictadura de Pinochet, y por ese motivo, los pocos que quedamos, no tenemos derecho a nada de los beneficios que tienen la mayoría de los chilenos.

No tenemos derecho a un aumento de nuestras pensiones no contributivas. El estado nos da una pensión de $220.000 que empezó como en $70.000 hace 30 años. Con estos $220.000 más ingreso por pensión cotizada, no alcanzo a sacar $320.000 al mes. No tenemos derecho a la canasta familiar. No tenemos derecho a los bonos de invierno, que son $19.000, o algo así. No tenemos derecho al recientemente anunciado bono invierno de $120.000.

¿Qué pasa con nosotros? ¿Acaso no somos chilenos los pocos ex presos/as políticos que quedamos y todos/as somos adultos mayores?

Sr. Presidente Boric, usted dijo que cuando se recibiera el gobierno íbamos a tener nuestro aumento de sueldo a $400.000 como todos los chilenos de clase media baja. Con el Presidente Piñera recibimos $185.000 por matrimonio y por varios meses.

Algo más quiero decirle Sr. Presidente, cuando la Presidenta Bachelet, antes que terminara su gobierno dejó firmado en el Senado un beneficio de bono por única vez para las/os ex presas/os políticos, llegó el Sr. Piñera y lo que la presidenta escribió y firmó, éste lo borró con el codo.

Eso es lo que tenía que decirle, y solo puedo hacerlo por este medio ya que no tenemos otra forma de comunicarnos con usted para expresarle nuestra pena.

Mi nombre es Miriam Pérez Gallardo, nacida y residente en Punta Arenas, RUT 5689817-4.

Me despido atentamente esperando una respuesta suya.