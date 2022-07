ENAP informa utilidades por US$ 368 millones en el primer semestre de 2022





▪ Durante este periodo, la empresa experimentó un aumento significativo de las necesidades financieras de capital de trabajo, lo que se logró enfrentar con un acotado crecimiento del endeudamiento financiero.



Santiago, 28 de julio de 2022.- La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) obtuvo una utilidad de US$ 368,8 millones el primer semestre de 2022, superior en US$ 308,5 millones respecto de igual periodo del año pasado.

En cuanto a las Líneas de Negocio, Refinación y Comercialización (R&C) terminó el semestre con una utilidad después de impuestos de US$ 313 millones, resultado que se explica por un mejor margen bruto de US$ 401 millones y el aumento en las ventas de productos que, en conjunto con el plan de contención de costos, la optimización en la gestión de la compra de crudos y el incremento de la productividad, permitieron atenuar el efecto negativo del alza de precios del petróleo del 61%.

Este aumento implicó un incremento significativo de las necesidades financieras de capital de trabajo, por mayores inventarios y cuentas por cobrar, por US$ 714 millones y US$ 487 millones, respectivamente. Lo anterior se logró enfrentar con un acotado crecimiento del endeudamiento financiero.

Por otra parte, la Línea de Exploración y Producción (E&P), en sus operaciones en el exterior de la filial internacional Sipetrol, generó utilidades por US$ 75 millones, principalmente por mayores niveles de producción y porque se vio directamente beneficiada por los mejores precios del crudo que extrae y comercializa.

En tanto, la Unidad de Negocio de Exploración y Producción de ENAP Magallanes, alcanzó una utilidad de US$ 46 millones el primer semestre de 2022, superior en US$ 40 millones a las obtenidas en igual periodo del año pasado. Estos resultados se explican por los mejores niveles de producción y ventas alcanzados principalmente de Gas Natural y productos asociados, como licuables y condensados.

“Enfrentamos un primer semestre complejo, estamos preocupados por el alza en el precio del crudo, que impacta el bolsillo de todas las chilenas y chilenos y que, en el caso de ENAP, nos incide directamente en el alza de sus costos y capital de trabajo, dado que importamos el 99% del crudo que refinamos”, explicó Julio Aranis, gerente general de ENAP.

De cara al segundo semestre, Aranis indicó que la empresa hará un gran esfuerzo en mejorar su cumplimiento ambiental más allá de la normativa y de manera alineada con las comunidades.

“ENAP está inmersa en un proceso de transición global y por ello hemos iniciado una profunda reflexión en el cual están participando todos los actores: autoridades, trabajadoras/es y comunidades donde están nuestras operaciones. La carbono-neutralidad se ha instalado como una política de Estado y las empresas no podemos dejar de sumarnos. Por tanto, en esta nueva mirada, en ENAP hemos decidido acelerar los proyectos e inversiones que nos lleven a esta meta, ya que será la única forma de reconvertirnos y garantizar nuestro futuro y rentabilidad”, enfatizó.

El ejecutivo agregó que estas iniciativas deben tener una responsabilidad colectiva, por lo cual en nuestra agenda de trabajo también es clave la participación e involucramiento de las y los trabajadores de ENAP con el desarrollo sostenible y el respeto por las comunidades.

“Enfrentamos este segundo semestre enfocados en las inversiones medioambientales y también en nuestro Plan de Inversiones 2022-2026, que alcanza los US$ 2.493 millones y que nos permitirán seguir asegurando la competitividad de la empresa”, concluyó Julio Aranis, Julio Aranis, quien agradeció especialmente a las y los trabajadores de ENAP por permitir, gracias a su esfuerzo y compromiso, que la empresa continúe por la senda del crecimiento