Exposición sobre los derechos laborales y la nueva Constitución fue presentada por ex convencional Elisa Giustinianovich en ANEF

Este lunes en las dependencias de Anef Magallanes se llevó a cabo la charla denominada “Derechos Laborales en la Nueva Constitución” la cual estuvo dirigida a trabajadoras y trabajadores públicos.



La actividad tuvo como relatora a la ex constituyente Elisa Giustinianovic quién comenzó su exposición dando a conocer los avances y retrocesos en derechos laborales que ha tenido nuestro país y a la vez señalando las principales reformas realizadas durante el periodo de 1936 y 1948.



Al respecto la ex constituyente señaló: ”tenemos avances muy significativos en materias de derechos laborales que han incorporado la propuesta de la nueva constitución es importante de darle una difusión amplia a todo el sector de trabajadoras y trabajadores e incluso a toda la población por ahí innovaciones muy importante, como por ejemplo el reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados, es por eso que toma mucha importancia el poder impulsar este tipo de actividades, un agradecimiento a la Anef a su presidenta porque efectivamente necesitamos replicar este tipo de actividades para que pueda divulgarse y difundirse ampliamente todo el contenido que está presente en la nueva propuesta de constitución”.



Por su parte la presidenta de Anef Magallanes, Evelyn Córdova, destacó el trabajo de la ex constituyente y espera hacer más actividades como estas para que las personas y sobretodo los trabajadores y trabajadoras voten informados “este es el primero de 4 charlas que queremos hacer como Anef para que nuestros funcionarios públicos puedan conocer, conversar, discutir y reflexionar en torno al texto para votar informado el próximo 4 de septiembre en el plebiscito de salida. Agradezco la gentileza de Elisa y de la coordinadora Magallanes puesto que su presentación de hoy sobre los derechos laborales en la nueva constitución fue muy ilustrativa”.



El sábado 30 de julio se pretende hacer un nuevo encuentro para que así los funcionarios públicos que no pudieron participar por estar trabajando, tengan la posibilidad de conocer los avances en materia laboral que tiene esta propuesta.



Como Anef Magallanes debemos seguir aportando y fortaleciendo cada espacio de trabajo y movilización que nos permita un mejor Chile para todos y todas.