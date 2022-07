Gobierno del Presidente Boric ingresó al Congreso proyecto de bono de $ 120.000 pesos

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric ingresó este martes 12 de julio el proyecto que crea el “bono invierno” de $120 mil pesos, el cual llegaría a alrededor de 7,5 millones de personas.

Según el proyecto ingresado al Parlamento, se trata de un “beneficio, por única vez, de $120.000 para los hogares más vulnerables del país. Esto es hogares que ya reciben beneficios del Estado”.

Además, el bono también llegará a las familias que no estén en el primer grupo, “pero que sean parte del 60% del Registro Social de Hogares y tengan dentro de sus integrante a personas menores de 18 años, personas mayores o personas dependientes”.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó este lunes que “vamos a tener alrededor de 4 millones y 800 mil personas que ya están dentro de las redes de las políticas públicas, que ya están recibiendo apoyo, y otros 2 millones 700 mil que van a corresponder a estos causantes en hogares que no estén recibiendo alguno de estos beneficios por alguna razón, pero que pertenecen al 60% más pobre de la población”.



La transferencia directa será de carga fiscal y se pagará en una sola cuota. No será imponible ni tributable, por lo que no se someterá a ningún descuento.

La iniciativa ingresará a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. El ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, indicó a T13 que ingresará “con discusión inmediata”, ya que apuntan a “sacar el primer trámite constitucional en dos días”.

De acuerdo al secretario de Estado, el objetivo es que “tengamos la próxima semana trámite en el Senado y hacer que esto sea ley y que se pueda pagar lo antes posible. Queremos que ojalá esto se pueda pagar si es que alcanzamos los últimos días de julio o los primeros días de agosto. Esa es la idea”.

Además, el proyecto también incluye la extensión del permiso de postnatal parental de emergencia hasta el término de la emergencia sanitaria.

El texto señala que “con el objetivo de apoyar a las mujeres trabajadores a reincorporarse con seguridad al mercado del trabajo, junto con mantenerse un incentivo mayor a su contratación a través del IFE laboral, se extenderán por hasta 60 días los permisos postnatales parentales a vencer entre el 11 de junio de 2022 y el 30 de septiembre de 2022”.

Dicha ampliación “permitirá a los padres y madres ausentarse de sus trabajos y facilitará el cuidado del niño o niña, resguardando la seguridad sanitaria y la salud de los menores en consideración al estado de alerta sanitaria” producto del Covid-19 y otras enfermedades respiratorias.

Junto a ello, establece que durante el periodo de extensión, “el subsidio que se paga en reemplazo de las remuneración corresponderá al mismo que hubiere percibido el trabajador o trabajadora por causa del permiso postnatal parental, en la proporción a los días que le correspondiere de extensión, y se financiará con cargos al Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía”.