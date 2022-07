Las mejores inversiones para los adultos jóvenes

A la mayoría de los adultos jóvenes les gustaría empezar a invertir y ahorrar para la jubilación, pero no tienen ni idea de por dónde empezar. Tanto si acabas de recibir tu diploma, como si ya has empezado tu carrera o estás preparado para invertir para tu jubilación, hemos creado una guía para ayudarte a invertir tu dinero.

La importancia de invertir pronto

Casi todos los expertos financieros le dirán que uno de los pasos más importantes que puede dar es empezar a invertir y ahorrar dinero pronto. Los beneficios de empezar pronto incluyen los siguientes conceptos.

Las mejores inversiones para los adultos jóvenes

Comprueba las mejores formas de manejar tu dinero, empezando ahora.

1. Invertir en propiedades.

Muchos adultos jóvenes que alquilan creen que deben comprar una casa lo antes posible. Después de todo, si el precio del alquiler y el de una hipoteca mensual son comparables, ¿por qué no ser propietario? Desgraciadamente, el debate alquiler vs. compra va más allá del precio mensual de la hipoteca. Ser propietario de una vivienda es una inversión importante que no debe tomarse a la ligera.

2. Crear un fondo de jubilación.

En los años 50, era una práctica común que los empresarios se ocuparan de sus empleados después de que se jubilaran con un generoso plan de pensiones elaborado por la empresa a cambio de años de servicio.

A medida que la gente comenzó a vivir más tiempo y los salarios no pudieron seguir el ritmo de la inflación, poco a poco se convirtió en la responsabilidad de los empleados para manejar sus propios fondos de jubilación a través de las contribuciones a un 401 (k) o cualquier otro fondo de jubilación.

3. Invertir en fondos indexados.

El mercado de valores es uno de los mejores lugares para invertir su dinero, pero es posible que no entienda cómo valorar las acciones, qué acciones merecen la pena comprar y cómo diversificar eficazmente una cartera para evitar perder dinero.

Los fondos indexados son paquetes de acciones preconfeccionados que siguen un segmento concreto del mercado. Muchos fondos indexados siguen al S&P 500, que es un índice que se considera que representa la salud de la economía de los Estados Unidos en su conjunto.

Los fondos indexados ofrecen a los inversores principiantes una forma fácil de construir una cartera rápidamente con la ayuda de expertos. Suelen requerir comisiones más bajas en comparación con otros tipos de fondos de inversión porque no son gestionados activamente por un equipo de inversores y asesores financieros.

4. Operar con opciones binarias

Una vez que tenga cierta experiencia en el campo de la inversión, puede considerar la posibilidad de diversificar parte de su cartera con el comercio de opciones binarias. Las opciones binarias son un instrumento financiero de alto riesgo en el que la recompensa, el riesgo y el plazo de cada operación están predeterminados.

El término «binario» se refiere al hecho de que las opciones binarias dependen de la respuesta a una pregunta «sí» o «no». Los operadores se ven recompensados si una opción binaria termina en dinero; pero, si no lo hace, pierden dinero.

Los operadores experimentados recomiendan a los operadores de opciones binarias que trabajen con un corredor fiable. Usted debe consultar con esta lista de corredores antes de decidir sobre su corredor.

5. Elimine las deudas.

Si eres un Millennial o un miembro de la Generación X, lo más probable es que tengas algún tipo de deuda. Según una encuesta de Young Adult Money, el 43% de los adultos jóvenes tienen algún tipo de deuda por préstamos estudiantiles y el 83% de los que tienen deudas por préstamos estudiantiles dicen que el pago de sus deudas afecta seriamente a su capacidad para cumplir sus otros objetivos financieros.

Incluso si no has contraído ninguna deuda de préstamo estudiantil, las deudas de las tarjetas de crédito pueden seguir acechando en tu perfil crediticio: 7 de cada 10 jóvenes tienen constantemente un saldo en sus tarjetas de crédito y el 50% dice que tiene demasiadas deudas.

Las deudas no ayudan en nada a tu situación financiera y, si no se controlan, los intereses acumulados pueden hacer que pagues a veces el doble de tu saldo principal para cuando la deuda sea reembolsada. Si tiene un préstamo estudiantil, un préstamo de automóvil pendiente o el saldo de una tarjeta de crédito impagada, pagarlo puede permitirle cumplir con mayor eficacia sus objetivos de inversión.