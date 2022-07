Ley corta de Gas Natural: Comisión de Minería y Energía del Senado comienza revisión del mercado

En junio recién pasado, el gobierno del Presidente Gabriel Boric anunció que presentaría una ley corta de Gas Natural (GN) y esta semana los integrantes de la Comisión de Minería y Energía del Senado conocieron los alcances de la norma que modifica el régimen aplicable al chequeo de rentabilidad anual al que están sujetas las empresas concesionarias de distribución de gas.

En simple, la propuesta iniciada en mensaje, busca clarificar el cálculo de rentabilidad de estas empresas. Esto, tras conocerse en diciembre pasado el resultado de un estudio de mercado realizado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que determinó que los consumidores de gas han pagado sobreprecio.

En el caso del GN, el recargo de los clientes residenciales de Metrogas fluctuó entre un 12,7% y 20,2%. De acuerdo a los antecedentes aportados por las autoridades, «la compañía sobrepasó el límite de rentabilidad. ¿Cómo? Generó una empresa relacionada o espejo llamada AGESA, que le vendía gas a mayor precio, por tanto, ese valor se traspasaba a los consumidores».

Así lo explicaron los ministros de Economía, Nicolás Grau; y de Energía, Claudio Huepe, a los congresistas de la citada instancia en el marco de la presentación de la propuesta en primer trámite, que refunde varias mociones de autoría de senadores.

CORRECCIÓN A LA LEY

La llamada ley corta de gas natural, en lo sustancial, deroga el artículo 12 transitorio de la ley general de servicios de gas que permite desviar la rentabilidad de una empresa regulada a una no regulada; y rebaja la rentabilidad de un 9 a un 6% para activos de más de 20 años.

Ambas autoridades hicieron énfasis en la rentabilidad integrada y la reducción del tope de rentabilidad como los caminos que permitirán corregir abusos en un futuro sin generar efectos colaterales para la industria pensando en las inversiones necesarias para el sector.

Tras las exposiciones, la Comisión acordó el próximo miércoles escuchar a los actores involucrados: la FNE; la Comisión Nacional de Energía (CNE); el ministro de Energía del 2016, Máximo Pacheco, quien participó de la aprobación del señalado artículo transitorio; y la empresa Metrogas para despejar antecedentes del hecho.

Luego la discusión se trasladaría a la mesa técnica para analizar el contenido del proyecto. Cabe consignar que esta instacia se generó en la tramitación de la norma que estabiliza las tarifas de la electricidad, pero la Comisión le dio un carácter permanente para estudiar temas intrínsecos a la minería y energía, como es el mercado del gas.

EFECTOS EN EL SECTOR

La presidenta de la Comisión, la senadora Loreto Carvajal enfatizó la pertinencia de discutir con el debido tiempo la propuesta “para evitar que ocurran errores y se preste para subterfugios”. Frente a lo anterior, el ministro Huepe se comprometió a retirar la discusión inmediata, dejando el texto sin urgencia.

En tanto, el senador Juan Luis Castro centró su preocupación en el rol que debe asumir la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en el mercado del gas. “Hay que revisar el impacto de este proyecto y ver cómo hacemos para que Enap sea el gran comercializador de este combustible y a la vez, las empresas privadas tengan las reglas claras”, comentó.

A su vez, el senador Esteban Velásquez apuntó a conocer las circunstancias en que se dio la creación de la empresa espejo de Metrogas, por lo que instó al ministro Huelpe a entregar mayores detalles de ello en una próxima sesión.

Desde la otra vereda, el senador José Miguel Durana recordó que “la CNE validó los procesos que permitieron a la empresa alcanzar las utilidades conocidas. Me gustaría que se sincerara si efectivamente hubo abuso o se faltó a la ley. De lo que he escuchado me preocupa la rebaja en un 3% del tope de la rentabilidad respecto a cómo puede afectar la inversión”.

Finalmente, el senador Rafael Prohens aseguró que “me preocupa que esta ley haga subir las cuentas de los clientes de gas natural. Sabemos que Metrogas compra barato y vende barato. También sabemos que el 10% de la población usa este combustible y la mayor parte de ella vive en la región Metropolitana. A su vez, quisiera escuchar la versión del ministro Pacheco de esta historia”.

MOCIONES EN DISCUSIÓN.

Cabe recordar que las mociones que fueron consideradas en el mensaje que inició su tramitación son las siguientes:

Modifica diversos cuerpos legales con el objeto de aumentar competencias, eliminar abusos y permitir la distribución por nuevos actores, en el sector del gas ( Boletín N° 14724-03 ). Autores: Isabel Allende, Loreto Carvajal, Alfonso De Urresti y Ximena Rincón y el ex parlamentario Jorge Pizarro.

( ). Autores: Isabel Allende, Loreto Carvajal, Alfonso De Urresti y Ximena Rincón y el ex parlamentario Jorge Pizarro. Mejora la competencia de la distribución minorista del gas licuado y regula el límite de la rentabilidad de la rentabilidad del gas natural ( Boletín N° 15035-03 ). Autores: Loreto Carvajal, Yasna Provoste, Juan Luis Castro, Daniel Nuñez y Gastón Saavedra.

( ). Autores: Loreto Carvajal, Yasna Provoste, Juan Luis Castro, Daniel Nuñez y Gastón Saavedra. Perfecciona el cálculo de la rentabilidad de las empresas del mercado del gas ( Boletín N° 15036-03 ). Autores: Esteban Velásquez, Loreto Carvajal y Alejandra Sepúlveda.

( ). Autores: Esteban Velásquez, Loreto Carvajal y Alejandra Sepúlveda. Modifica la Ley de Servicios de Gas, en materia de cálculo del límite de rentabilidad de empresas del mercado del gas ( Boletín N° 15052-03 ) Autores: Iván Flores, Francisco Huenchumilla, Ximena Rincón y Matías Walker.

( ) Autores: Iván Flores, Francisco Huenchumilla, Ximena Rincón y Matías Walker. Modifica diversos cuerpos legales, para sancionar la explotación abusiva de las empresas distribuidoras de servicios públicos y regula la rentabilidad de las distribuidoras de gas natural ( Boletín N° 15061-03 ) Autores: Loreto Carvajal, Ximena Órdenes, Rafael Prohens, Yasna Provoste y Esteban Velásquez.

( ) Autores: Loreto Carvajal, Ximena Órdenes, Rafael Prohens, Yasna Provoste y Esteban Velásquez. Modifica diversos cuerpos legales, en materia de determinación del costo del gas para las empresas concesionarias y de contratación con empresas relacionadas (Boletín N° 15069-03) Autores: Juan Luis Castro, Alfonso De Urresti, Álvaro Elizalde, José Miguel Insulza y Gastón Saavedra.

Fuente: Senado. Chile.