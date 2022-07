Muebles para ganar comodidad en tu casa

Home sweet home. Esto debería ser el abc para todo aquel que quiera o esté armando su casa. Sentirse cómodo, a gusto y disfrutar del tiempo de ocio en la tranquilidad de su living. Es justamente por esto que suele ser una de las principales preocupaciones de las personas que están en un proceso de decoración de interiores.

Es que sí, armar espacios puede ser un dolor de cabeza real. Muchas veces es difícil decidir cuál va a ser el sillón que más nos convenga o cuál la luz adecuada para el ambiente. Sin dudas, decorar y armar tu casa con calidez es un gran desafío y hoy te vamos a ayudar repasando las mejores opciones para sentirte cómodo sin gastar de más.

Ese es otro disparador interesante. ¡No! No es necesario que gastes de más ni que elijas los modelos más caros para tener muebles versátiles y bonitos que puedas usar en cualquier ocasión. Solo hay que saber mirar y tener en claro cuáles son los beneficios de cada uno.

El espacio del ambiente, fundamental

En primer término vas a tener que tomar muy en cuenta cuál es el espacio con el que cuentas y cuánto estás dispuesto a “sacrificar” para conseguir tu comodidad. Sabemos que muchas veces, el hecho de vivir en un apartamento nos exige ser creativos y encontrar opciones que nos brinden soluciones para todo tipo de situaciones.

Por eso, si tienes un espacio pequeño o uno muy grande, la elección va a ser diferente. Porque cada uno va en relación al entorno y al final, lo que todos buscamos son cosas que sean versátiles. Si tu salón es muy grande, puedes optar tranquilamente por cualquier sillón de las miles de ofertas que encontrarás en la web.

Pero si buscas algo que se adapte al entorno, no sea tan costoso y puedas usar como cama auxiliar cuando recibas gente, lo que estás buscando son futones. Cómodos, funcionales, económicos y originales, son siempre una interesante solución.

Sin embargo, puede ocurrir que no quieras tener algo que ocupe tanto espacio o quizá ya tengas tu sillón de toda la vida. Si necesitas algo más modular, para poner y quitar, que puedas usar como banqueta o simplemente para echarte sin más: te recomendamos un buen pouf. Nada mejor que esta pieza para suplir varias funciones al mismo tiempo sin ocupar lugar de más, algo importante en casos en los que no sobran metros cuadrados.

Versatilidad, la clave funcional

Muchas veces la gente se enfoca en la belleza de un mueble, en su diseño y en los colores que tiene. Nada más que en eso. Y es verdad es importante, debe gustarnos y que cada vez que lo miremos pensemos en lo bonito que es, pero eso no puede ser todo. De hecho, sería un grave error.

Lo más importante a la hora de elegir un futon o poufs es su versatilidad. Son dos piezas claves que deben estar en la casa de cualquiera que no disponga de tanto espacio y aún así se precie de ser un gran anfitrión. Podrás usarlo para lo que más te guste y siempre quedan bien.

Los poufs le van a dar a tu espacio ese toque moderno y descontracturado que estás buscando sin perder complejidad visual y mucho menos, estilo. Y esto es muy importante cuando no puedes tener muchos elementos y los que tienes, definen el look de tu casa.

En el caso del futón, puede tratarse de uno simple o del clásico futón cama de toda la vida. La diferencia entre uno y otro lo dice el mismo nombre. Uno solo oficia de sillón y el otro puede convertirse en una cómoda cama de huéspedes cuando lo necesites. Son un auténtico comodín que te va a servir para todo.

Espacios chics y modernos

Qué más lindo que tener un departamento amoblado a tu gusto, canchero, funcional y moderno donde toda la mueblería vaya a tono con tu idea de los espacios. Si lo que quieres lograr es un espacio así, tienes que tener muy en la mira a los pufs.

Son elementos muy prácticos que puedes ir moviendo de un lado a otro sin necesidad de que queden estancos en un rincón de la sala. Además, podrás encontrar de diversos tipos y con diversos motivos. Depende qué quieras lograr, deberías elegir o bien un modelo con patas más al estilo banqueta baja, o bien uno con relleno de espuma para estar más cerca del suelo.

Los del segundo tipo son ideales para lograr espacios “hippie chic”. Los puedes usar como quieras y dónde quieras. Pero si va a estar en el living una gran idea es que lo combines con una alfombra grande y bella al estilo de las marroquíes. Además, te recomendamos que elijas unas fundas coloridas para despertar la luz en el ambiente.

El desafío de armar una buena sala de estar



Como hemos visto hasta aquí, armar una buena sala de estar no es nada simple aunque puede parecerlo. Vas al centro comercial, escoges lo que te gusta y ya. Bueno, no es así y si así fuera, no tendría sentido que haya gente que trabaje armando ambientes.

Realmente es un desafío poder hacerlo con criterio, con estilo y sobretodo con una mirada funcional y práctica que le dé valor a tus muebles. Al final, lo que todos buscamos es sacarle el máximo provecho a los gastos iniciales que tenemos que realizar.

Por eso, toma los consejos que te fuimos dando el día de hoy y empieza tu búsqueda definiendo primero qué es lo que más le va a convenir a tu espacio y por qué. De ahí en adelante, todo es cuestión de gustos.

Pero recuerda siempre, una buena sala no es aquella que más cosas tiene, sino la que con menos logra generar mayor cantidad de sensaciones. Cuando tú quieras, debe ser sala de estudio, cuando no, lugar de reunión con amigos. Versatilidad es el concepto a incorporar y estamos seguros de que lo vas a hacer de la mejor manera.