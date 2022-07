SERNAC reiteró llamado a las empresas a denunciar cuando detecten eventuales fraudes o estafas realizadas por personas que afectan sus marcas

El organismo ha detectado supuestas empresas que usan el nombre de compañías establecidas para engañar a los consumidores.

El SERNAC dispone en su sitio web de un formulario para que las empresas informen cuando detecten a personas que estén utilizando sus marcas para engañar a los consumidores.

Una vez que el Servicio recibe los antecedentes, toma las medidas correspondientes, como advertir a los consumidores, así como denunciar al Ministerio Público para que investigue.

También las personas pueden advertir de este tipo de situaciones en el Muro de Alertas Ciudadanas.



El SERNAC reiteró el llamado a las empresas a denunciar ante el Servicio cuando detecten eventuales fraudes o estafas realizadas por personas que afectan sus marcas, debido a que siempre los más perjudicados son los consumidores.



Para realizar estas denuncias, el SERNAC dispone en su sitio web de un formulario mediante el cual las empresas de los distintos mercados pueden informar oportunamente al organismo cuando detecten a delincuentes que estén utilizando esta modalidad de fraude.



De hecho, recientemente el SERNAC denunció al Ministerio Público a una serie de

supuestas financieras no tradicionales, tras recibir reclamos de consumidores que dicen haber entregado dinero para ciertos trámites administrativos asociados a la obtención de un crédito, pero luego de realizado el pago, no vuelven a responder ni menos entregan el monto del crédito comprometido.



En este contexto, el SERNAC ha detectado que muchas de estas supuestas empresas, para generar confianza en las personas y poder engañarlas, utilizan nombres similares a entidades reconocidas.



Por ello, el SERNAC hace un llamado a las propias empresas a actuar proactivamente y utilizar el formulario que está en la web institucional, y que permite alertar al organismo cuando detecten a personas o supuestas empresas que estén utilizando sus marcas con el objetivo de engañar a los consumidores.



De esta manera, el organismo estará permanentemente informando de estos hallazgos para advertir a las personas y que se identifique a las empresas establecidas, de las personas o empresas que aprovechan las marcas para generar confianza y proceder a engañar.



Adicionalmente, una vez que el SERNAC recibe estos antecedentes, los envía al Ministerio Público para que investigue en el marco de sus facultades. Recordemos que la Ley del Consumidor tiene aplicación ante la infracción de las empresas, no en caso de delitos.



Asimismo, el Servicio reitera a los consumidores la importancia de advertir en el Muro de Alertas Ciudadanas en caso que sean víctimas o detecten alguna modalidad de fraude, así como tomar precauciones para no caer en este tipo de conductas. En el caso de las empresas crediticias, es importante verificar que se encuentren registradas en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). También es importante buscar referencias, cotizar y comparar los créditos y evitar realizar transferencias anticipadas a personas naturales.