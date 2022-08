Alejandro Avendaño, del Sindicato ENAP Magallanes | «Ministro Marcel se equivoca y a no confundir, el impuesto a los combustibles y el Mepco no es lo mismo, lo que pide la ciudadanía es la eliminación del impuesto»

Para Alejandro Avendaño Gallardo, dirigente sindical de los petroleros señalo: lo que la angustiada ciudadanía pide a gritos es la eliminación al impuesto específico a los combustibles que hoy impacta fuertemente en $353 por litro y pagar solamente en Iva.

Quiero recordarle al ministro de hacienda que cuando se crea este impuesto el año 1986 (transitorio) no se crea con ningún mecanismo de estabilización a los precios de los combustibles, en los últimos 31 años han existido formalmente cuatro mecanismos de estabilización de precios de combustibles. En 1991 se creó el Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo (FEPP) de manera de atenuar los efectos de las alzas en los precios de combustibles derivadas producto de la crisis del Golfo y poder contener las alzas de los combustibles, esto fue bajo el gobierno del Presidente Patricio Aylwin, pero también es bueno recordar que el gobierno de Aylwin aumento el impuesto de las 2 UTM a 3,49 UTM lo que claramente ahí comenzaron los diferentes impactos ya que los otros gobiernos de la concertación lo siguieron aumentando y el que lo llevo a los actuales 6 UTM fue el gobierno de Ricardo Lagos.

Este fondo (FEPP) operó hasta el año 2005 cuando fue reemplazado por un nuevo fondo, el Fondo de Estabilización de Precio de Combustibles, (FEPCO). Este fondo se creó en respuesta a los efectos del huracán Katrina en los precios de las gasolinas, cuyas alzas no pudieron ser acotadas por el FEPP. Ambos fondos establecían un mecanismo de estabilización de precios a partir de una banda en torno a un precio de referencia.

En julio del año 2010 se introdujo el Sistema de Protección a los Contribuyentes ante las Variaciones de los Precios Internacionales de los Combustibles (SIPCO), en remplazo del FEPCO. Al igual que los fondos de estabilización que le precedieron, este sistema establecía una regla para acotar los cambios en los precios mayoristas de los combustibles en base a una banda de precios. A diferencia de los fondos, el instrumento para garantizar que el precio mayorista se ubicase dentro de la banda eran ajustes en el Impuesto Específico de los Combustibles.

En el año 2014, bajo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se creó un nuevo Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) que opera sobre la base de incrementos o rebajas al Impuesto Específico a los Combustibles, con el objetivo de lograr un mayor efecto estabilizador en los precios internos de los combustibles y que en palabras simples significaba que los combustibles indiferente del comportamiento de los mercados externos no podrían subir más de cinco pesos por litro semanalmente como así también a la baja en el mismo valor, y así fue funcionando pero la sorpresa mayor es que en vez de los 6 pesos que estaba subiendo y producto del alza de la UTM ahora el actual gobierno lo aumento a trece pesos por litro semanalmente con una explicación por parte del ministro de hacienda para que no se agote el subsidio tan rápido los tres mil millones de dólares que se le inyectaron, pero no es lo que dice la ley como fue aprobada.

Finalmente, para Avendaño se debe decir la verdad sobre este injusto impuesto, ministro insistimos se elimine este impuesto y solo pague IVA, si se necesita más recursos que lo paguen las grandes empresas, navieras, aviación, forestales, mineras en eso nada opinan.