Autoridades del MINVU y Gobierno Regional de Magallanes se reunieron con agrupaciones de Entidades Patrocinantes Municipales que no cuentan con proyecto habitacional

En la cita estuvieron presentes el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe, el Director Regional (S) del Serviu Omar González y la jefa de la División de Presupuesto e Inversión del Gobierno Regional, Eugenia Mancilla.



La serie de reuniones sostenidas este viernes, tuvo por objetivo entregar respuesta a una carta presentada el 14 de julio por once agrupaciones de vivienda, de las cuáles, nueve se conformaron al alero del llamado público realizado por la Municipalidad de Punta Arenas en enero de 2021 y que a la fecha no cuentan con proyecto habitacional presentado.



En la misiva, las agrupaciones solicitaron mantener la cantidad de viviendas entregadas en el periodo 2019-2021 en la Región, ya que calificaron como insuficiente la meta de 1962 unidades establecida en el Plan de Emergencia Habitacional. Al respecto, se precisó que la cantidad de soluciones habitacionales entregadas en dicho periodo fue de 1701 viviendas, de las cuales, 585 correspondieron a casas y 1116 a departamentos. Las autoridades indicaron que la determinación del déficit se basó en fuentes oficiales, sin perjuicio de lo cual, en la Región se poseen más subsidios para ir atendiendo otras demandas que actualmente se registran, lo que permitirá superar las cifras de los años anteriores.



El Seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe, hizo presente a las directivas que “el Plan de Emergencia Habitacional se enfoca prioritariamente en las familias ubicadas en el tramo del 40 por ciento más vulnerable de la población a fin de que, a través de proyectos habitacionales desarrollados por las Entidades Patrocinantes, se disminuya efectivamente el déficit que actualmente enfrenta el país derivado del allegamiento, hacinamiento, y habitabilidad precaria”.



En cuanto a la preocupación manifestada por las agrupaciones de transparentar la demanda habitacional, el Director Regional (S) del Serviu, Omar González informó “invitamos a las directivas a remitir sus listados de integrantes al SERVIU, ya que a la fecha la Entidad Patrocinante Municipal no ha ingresado ningún proyecto habitacional para las respectivas agrupaciones, por lo que no puede cuantificarse la demanda de dichas familias, ni dar curso a la revisión de los proyectos y al análisis de los recursos que se requieren para la ejecución de sus respectivos proyectos habitacionales”. Sin perjuicio de lo anterior, las Entidades Patrocinantes están habilitadas para ingresar los datos de las agrupaciones al sistema de información territorial de la demanda MINVU Conecta.



En el marco del convenio de programación Minvu-Gore que establece el cofinanciamiento de 6500 soluciones habitacionales para un periodo de siete años, la jefa de la División de Presupuesto e Inversión del Gobierno Regional, Eugenia Mancilla indicó “Como Gobierno Regional y particularmente la decisión que tomó el Gobernador Jorge Flies es de comenzar un trabajo con todas estas agrupaciones para viabilizar sus proyectos habitacionales. Nos sentimos muy satisfechos porque hemos tenido un diálogo franco, directo, se les ha explicado además los alcances y términos del convenio de programación Minvu-Gore suscrito el año pasado y la buena noticia es que vamos a contar con un reglamento que va a establecer las reglas sobre las cuales se van a poder viabilizar estos proyectos habitacionales, la focalización, los beneficiarios, las características y también con una pertinencia regional y darle la tranquilidad a estos dirigentes que la calidad constructiva que se ha utilizado en estos proyectos habitacionales los últimos años, no va a decaer”.



Focalización social de la demanda



En la reunión, se explicó a las directivas el proceso de elaboración de proyectos y posterior postulación de los mismos, así como la necesaria focalización social de la demanda, establecida en el Decreto Supremo 49 que rige el Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda. Dicho programa establece que la postulación colectiva para la construcción de conjuntos habitacionales sin deuda, deberá estar vinculada a una Entidad Patrocinante, organismo que efectuará dicha postulación a través de la presentación de un proyecto que cumpla con la normativa, es decir, que cuente con un terreno apto para la construcción de viviendas sociales; que la agrupación se encuentre conformada preferentemente por familias que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares, pudiendo incluir como máximo un 30% de familias calificadas sobre el 40% y hasta el 90% más vulnerable de la población, siempre que se encuentren en condiciones de carencia habitacional u otras situaciones de vulnerabilidad acreditada; y que posea un contrato de Construcción entre la Agrupación de Vivienda y la Constructora.



Para lo anterior, las Entidades Patrocinantes suscriben un Convenio Regional de Asistencia Técnica con la Seremi de Vivienda y Urbanismo, que establece un pago de honorarios por sus servicios, obligándose la Entidad a realizar todas las acciones necesarias para que las personas a las que preste asesoría, puedan acceder al beneficio y/o subsidio correspondiente.



En cuanto a la postulación, selección y asignación de los respectivos subsidios habitacionales para la construcción de conjuntos habitacionales sin deuda, las autoridades señalaron que los proyectos presentados por Entidades Patrocinantes y que resulten calificados satisfactoriamente, ingresarán a un banco de proyectos que postulan cuando se publican llamados periódicos del programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda. En cada llamado, los proyectos son evaluados de acuerdo a los parámetros sociales, técnicos, jurídicos y financieros del Programa FSEV, resultando seleccionados aquellos que obtienen los puntajes más altos según lo indica el Decreto y de acuerdo al presupuesto disponible.



Las autoridades manifestaron a las dirigencias la importancia de que ellos y sus asociados cuenten con información fidedigna sobre los procesos de conformación de agrupaciones con la debida focalización social en las familias más vulnerables, así como los pasos para la elaboración de proyectos y postulación a subsidios habitacionales al alero de Entidades Patrocinantes. Finalmente, las autoridades indicaron que tanto el Plan de Emergencia Habitacional, como el convenio de Programación Minvu-Gore, otorgan las condiciones para que las agrupaciones de vivienda que cumplan con estos requisitos obtengan sus viviendas sin deuda.