Cómo diferenciar una alergia en primavera del COVID-19





Según la Organización Mundial de la Alergia (OMA), un 20% de la población mundial sufre alguna enfermedad alérgica, y en Chile se estima que esa cifra es aún mayor, por lo que es importante prepararse para identificarla y no confundirla con el Coronavirus.





Agosto de 2022 – El 22 de septiembre comenza oficialmente la primavera en el hemisferio sur y con ella llegan las conocidas alergias o rinitis alérgica, la cual podría llegar a confundirse fácilmente con un resfrío común o con el Coronavirus. Para diferenciar cada una de las enfermedades, la doctora María Paz Salín, Otorrinolaringóloga del Centro Médico del Hospital del Trabajador ACHS, asegura que es importante conocer las causas, síntomas y tratamientos de cada una.



La rinitis alérgica corresponde a una respuesta exagerada del sistema inmune que reconoce como dañinas a moléculas del ambiente y se produce una reacción inflamatoria de la mucosa nasal, ocular o en cualquier parte de la vía aérea. “Ésta es habitual en la época de primavera debido a la polinización de árboles, pastos y malezas, aunque ciertas personas pueden tener síntomas todo el año, como los alérgicos a ácaros o al polvo”, sostiene la especialista.



Según la Organización Mundial de la Alergia (OMA), un 20% de la población mundial sufre alguna enfermedad alérgica, y en Chile se estima que esa cifra es aún mayor, por lo que es importante prepararse para identificarla y tratarla, más aún durante la pandemia. Para esto, debemos conocer los principales síntomas de una rinitis alérgica:



– Goteo nasal y congestión nasal

– Ojos llorosos, rojos y que causan picazón (conjuntivitis alérgica)

– Estornudos

– Tos

– Picazón en la nariz, el paladar o la garganta

– Piel hinchada y de color azul debajo de los ojos (ojos morados alérgicos)

– Goteo posnasal

– Fatiga



Esta enfermedad debe ser tratada en la medida que afecte a la calidad de vida del paciente, por lo tanto, cuando existen síntomas, es necesario comenzar un tratamiento escalonado -según la frecuencia e intensidad de los síntomas- con antihistamínicos o descongestionantes intranasales. Cuando los síntomas son muy intensos y el tratamiento con antihistamínicos no es suficiente, debería utilizarse un inhalador nasal de corticoides, que debe ser indicado por un especialista.



Para diferenciar una alergia con el COVID-19, la doctora señala que la principal característica que las distingue es que el Coronavirus es un cuadro viral. “El síntoma más distintivo que diferencia al COVID-19 con una alergias es que el primero tiene fiebre, compromiso del estado general, dolor muscular, dolor faríngeo, y en algunos casos se genera compromiso rápido de la función respiratoria, que las alergias no tienen”, señala.



Por otro lado, la rinitis alérgica es la reacción a un alérgeno específico y generalmente se da en una época del año. Además, los síntomas como estornudos repetitivos y picazón en la nariz, garganta y ojos, se dan de manera intermitente y persistente. “Con COVID-19 en cambio, no hay estornudos y puede producirse pérdida del olfato y del gusto”, aclara.