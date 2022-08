Con la presencia de destacado exponente nacional retorna el Boxeo a Magallanes | Miguel Ángel Veliz Correa, “El Ogro” Campeón chileno y medallista olímpico





El próximo 19 de agosto volverá a brillar el boxeo en Magallanes, ya que se está preparando una velada homenaje póstumo al destacado exponente magallánico del cuadrilátero Manuel Gallegos Álvarez, al recordarse 7 meses de su partida. La jornada pugilística será coronada con un combate internacional entre Chile y Argentina, siendo nuestro país representado por el destacado exponente de la disciplina, Miguel Ángel Veliz Correa, “El Ogro” Campeón chileno y medallista olímpico.



“Estoy feliz por la invitación de ir a Magallanes, una tierra bastante lejana en la que personalmente me siento como en casa. La última vez que fui me sentí muy acogida por la gente de Punta Arenas, por lo que me siento muy emocionado y contento por ir a pelear allá, por lo que estoy bastante contento por la invitación”, comentó el Ogro Veliz al ser consultado por su próxima visita.



El deportista de trascendencia olímpica participará de varias clínicas previo al combate, compartiendo tiempo con jóvenes y entusiastas practicantes del boxeo en nuestra zona, actividades en las que compartirá experiencia y conocimiento respecto del cuidado y estilo de vida que debe llevar un deportista de alto rendimiento.



Tras la velada pugilística, Veliz continuará su preparación para los Juegos Sudamericanos en Asunción, en Paraguay, por lo que estimó que este evento servirá como “preparación para poder competir con un representante argentino de nivel internacional, previo a viajar en septiembre a Bogotá donde realizaré mi preparación previa a los Sudamericanos. Mi principal objetivo es que el boxeo chileno tenga una destacada participación en esa competencia”, comentó.



El reencuentro de la comunidad magallánica con el boxeo viene tras años de suspensión de las actividades producto de la pandemia, por lo que existe gran expectación en el medio, ya que participarán destacados deportistas como: Kim Sandoval Campeona chilena y sudamericana juniors, Aynara Quiroga Campeona de Río Grande Argentina, y Omar Villanueva Campeón Santa Fé Argentina, entre otros.



La organización del evento tiene como objetivo rendir un homenaje deportivo a la memoria del destacado profesor de boxeo y entrenador nacional Manuel Gallegos Álvarez, quien en diciembre del año pasado falleció con cerca de 80 años de trayectoria en el cuadrilátero.



Cabe recordar que Gallegos, natalino de nacimiento, es considerado como uno de los más destacados del ring regional y nacional, convirtiéndose más tarde en un reconocido entrenador de campeones, obteniendo sus discípulos más de 86 campeonatos en el campo amateur.

El evento, que considera un total de 9 combates, se realizará a partir de las 21:00 horas en el Gimnasio de la Confederación Deportiva.



Las entradas tendrán un valor de $6.000 tribuna y $12.000 en cancha y podrán ser adquiridas en boletería.