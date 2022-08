«De cara al plebiscito: Gobierno trabaja para asegurar que los magallánicos puedan votar»

Delegada Presidencial Regional: “Queremos que este proceso sea un proceso que nos llene de orgullo. Es un proceso que forma parte de un conflicto social donde la sociedad se manifestó y que hemos decidido, por la vía democrática, sacar adelante y resolver y entendemos la importancia que eso requiere. Sin duda se ha realizado un trabajo mancomunado entre los ministerios para que esta actividad sea desarrollada de la manera más pulcra posible, de la manera más ordenada, coordinada, y tenemos que dar garantía de eso”.

Punta Arenas 29 de agosto de 2022.- Al mediodía de este lunes, en la Casa de los Intendentes, la Delegada Presidencial junto a la Directora de Servel, carteras involucradas en el proceso, acompañados del resto del Gabinete, informaron acerca de los lineamientos para este domingo 04 de septiembre, día de las votaciones por el plebiscito de salida, en el que se decide si aprobar o no el borrador para una nueva constitución.

La Delegada Presidencial Regional, Luz Bermúdez Sandoval, explicó que “en una semana más tenemos un hito de real importancia, un hito que va a marcar la historia de nuestro país y como Gobierno también entendemos la responsabilidad que significa estar preparados para ese día. Tenemos que generar las distintas condiciones para que la gente pueda ejercer su derecho a participar de este proceso y garantizar todas las condiciones. Eso implica, por ejemplo considerar a las personas con discapacidad, en ese sentido se va a capacitar a los vocales de mesa cómo asistir, habrán plantillas en Braille también para llegar a la mayor cantidad de gente posible. También hemos visto el despliegue del SERVEL para tener mesas donde antes no había habido, para garantizar que esas personas puedan votar.

Asimismo al ser consultada con respecto al proceso, la Directora del Servel regional, María Teresa Kusmanic Pinto, explicó que “estamos ya repartiendo las cajas en las comunas lejanas, Cabo de Hornos, Puerto Edén, y el viernes encargamos el resto de las comunas, como siempre ha sido”. Con respecto a las excusas, la Directora explicó que “hay dos tipos de denuncias, una que hace el presidente de cada Junta electoral, al Juzgado de Policía local correspondiente, treinta días después de pasada la elección, respecto de los vocales que no concurrieron a cumplir con su obligación. Conforme a la ley, el Servicio electoral tiene un año para denunciar, a todos aquellos que no vayan a sufragar. Las excusas son estar en el extranjero, lo que debe ser demostrado, no ante el Servel, sino que al Juez de Policía local; estar a 200 kms del local de votación, en tal caso el día del plebiscito, debe dejar constancia en Carabineros. En caso de enfermedad, se demuestra con certificado médico”.

Son 157.500, votantes en la región de Magallanes, para los que se habilitarán 46 locales.

El lugar de votación se reconoce a través de la página Web del SERVEL o llamando al 6006000166, o concurriendo a sus oficinas. Un 85% del electorado ha consultado por su local de votación. El 25% restante tiene tiempo para hacerlo “la idea es que no concurran a la mesa antigua, ni al local, porque a lo mejor el local tampoco ya lo es, como ocurrió, con el Insuco o el Liceo Luis Alberto Barrera, que ya no son locales de votación. La idea es que todos consulten primero, verifiquen. De todas maneras si no lo hacen, hay un delegado de la Junta electoral en cada local y los facilitadores estarán en los accesos de los locales”, puntualizó la Directora Kuzmanic.

Por su parte el Seremi de Gobierno, Arturo Díaz Valderrama, reafirmó la obligatoriedad del voto para todas las personas residentes en el país y voluntario para quienes están en el extranjero. “Muy importante recalcar que las personas que tienen que votar en forma obligatoria, nos exponemos a grandes multas en caso de no hacerlo, que van de un 0,5 a 3 UTM”. El Seremi informó, además, que “todos los trabajadores y trabajadoras tienen dos horas de permiso para ausentarse en sus lugares de trabajo para votar y también a esto se debe sumar el tiempo de traslado. También hay multas importantes para los empleadores que no dan las facilidades del caso”. Por otra parte, el Seremi Díaz finalizó informando que la entrega del borrador constitucional se estará entregando hasta el día miércoles, ahí concluye la campaña “Voto Informado”.

Asimismo, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, aclaró que se puede votar con cédula vencida desde el 1 de octubre de 2019: “se puede sufragar con la cédula de identidad vencida y todos los recintos electorales contarán con un experto en identificación, que son funcionarios/as del Registro Civil y que van a poder contrarrestar y cotejar información en relación a dudas que pueda tener un presidente de mesa, sobre todo para personas que hayan hecho uso de la ley de identidad de género, a propósito del cambio de nombre que registran y a propósito del cambio de apellidos”. Cabe señalar, además, que a través de una aplicación, del Registro Civil se puede solicitar la reimpresión de la cédula de identidada aquellas personas que la hayan dañado, extraviado o sufrido robo. El trámite se efectúa desde el celular y la cédula se retira en sus oficinas.

Finalmente el Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Rodrigo Hernández Navarro, reforzó el hecho de que “se trata de un esfuerzo de coordinación que hemos estado haciendo a partir de mayo de este año, hemos estado hablando con distintas instancias instituciones, y también con los operadores que trabajan con nosotros bajo contrato, además de otros que van a estar vigentes para ese día. Es un plebiscito de carácter obligatorio, así es que nos preparamos no solamente que tenemos normalmente como contrato de transporte y conectividad, sino que además la Delegación Presidencial pone otros doce servicios que vengan a reforzar ese día del plebiscito que va a ser el transporte de pasajeros. Para asegurar que la gente pueda llegar.

Según explicó el Seremi Hernández, los servicios especiales que aporta la Delegación, son para zonas rurales, todos de carácter gratuito. Se trata de once terrestres y uno marítimo que es el cruce entre Puerto Natales y la península Antonio Varas. Los horarios serán distintos, dependiendo de las localidades, como en el caso de Río Seco y Barranco Amarillo, se aplicará horario de día sábado, en otros lugares funcionará el horario de día hábil, como dentro de la zona urbana, con 63 a 64 frecuencias. Las horas peak serán hacia el centro de la mañana y hacia el centro de la tarde para hacer más eficiente el servicio. Por otra parte en la aplicación de red regional aparecen los paraderos, los buses que están cercanos y cuántos minutos les falta para llegar.

Toda la información asociada al proceso, a las carteras relacionadas y otro material adicional puede encontrarlo en el sitio web https://tuvotodecide.cl/.