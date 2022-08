Hasta el 26 de agosto hay plazo para postular a la Beca Porvenir Siembra

Difusión del plazo de renovación de la Beca Porvenir Siembra. Se recibirán los documentos a más tardar el día viernes 26 de agosto en la oficina DIDECO, en el horario de 08:00 a 16:00 horas. Recordar que los documentos requeridos para esta renovación son certificado de concentración de notas del primer semestre y certificado de alumno regular del segundo semestre en curso.

La no presentación de la documentación antes mencionada dentro del plazo estipulado, se considerará como no renovación de la beca. En caso de no poder enviar los documentos por algún inconveniente, favor enviar la justificación a cfernandez@muniporvenir.cl .