«Insólito», Servel cambió local de votación a madre e hija residentes en Punta Arenas, al colegio Puerto Harris en Isla Dawson.

Como parte del proceso de mejoramiento de las condiciones para el ejercicio del sufragio en Chile, el Servicio Electoral, SERVEL, realizó recientemente un proceso de geo-referenciación de los locales de votación -en general, colegios municipales- con los domicilios electorales de los votantes.

El objetivo de este cambio, era que los ciudadanos y ciudadanas deban concurrir a emitir su sufragio, en el establecimiento educacional disponible, más cercano a su domicilio.

Varios millones de electores entonces, ahora han debido consultar en el sistema de Consulta Electoral del SERVEL para conocer sus nuevos locales de votación. No todos los electores deberán votar en nuevos colegios, ya que muchos de ellos a pesar de no haber modificado su domicilio, deberán votar en el mismo colegio alejado de éste.

Pero un caso insólito en Magallanes es el de una madre e hija, residente en la comuna de Punta Arenas, que no ha cambiado su domicilio en esta ciudad, pero que por alguna razón, deberá concurrir a votar…al Colegio Puerto Harris, en la localidad de Puerto Harris de la isla Dawson.

La ciudadana afectada Paola Jimenes manifestó a Ovejero Noticias que durante la mañana acudió al Servicio Electoral para tratar de solucionar el problema, sin embargo le dijeron que su caso seria consultado en el nivel central.

«Espero que solucionen el problema, puesto que no tiene ningún sentido este cambio de local de votación, nunca he cambiado mi residencia y por lo mismo necesito soluciones puesto que no quiero perder mi derecho a voto». precisó.

Desde el SERVEL aseguran que el caso será revisado en Santiago. Pese a esa respuesta, la afectada asegura que su atención fue bastante ambigua puesto que ni siquiera le dieron un plazo para entregarle una respuesta.