Investigador de IFOP participa en conferencia mundial de mamíferos marinos

Se desarrolló en West Palm Beach, Florida, Estados Unidos. Este año participaron más de 1800 asistentes de 92 países.

Durante agosto, se llevó a cabo la Conferencia Mundial de mamíferos marinos “24th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals”, instancia en la que participó el investigador del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), Marcelo San Martín Quinteros.

Este evento bianual es organizado por “The Society for Marine Mammalogy” y es el principal encuentro mundial y aborda una variedad de temáticas relacionadas con los mamíferos marinos, entre ellas, las interacciones con pesquerías y capturas incidentales (bycatch). Este año participaron más de 1800 asistentes de 92 países.

En la ocasión, el investigador presentó resultados de la captura incidental en la pesquería industrial de arrastre de la zona centro sur de Chile, los cuales son parte de uno de los objetivos principales del proyecto de descarte y capturas incidentales en estas pesquerías que lleva a cabo el Departamento de Evaluación de Pesquerías de IFOP.

De acuerdo con lo expresado por el investigador San Martín, “junto con mostrar al mundo nuestro quehacer, estas instancias permiten conocer las últimas investigaciones que se están llevando a cabo a nivel mundial sobre los mamíferos marinos, tanto desde una mirada ecológica, como también sobre el estado de conservación y riesgos a los cuales estas especies están expuestas”. En ese marco, para Marcelo San Martín Quinteros “el trabajo que presentamos suscitó gran interés por parte de los investigadores asistentes”; y, en esa línea, para el investigador del instituto “fue grato ver que nuestros resultados de la evaluación de las capturas incidentales en nuestras pesquerías, fruto del trabajo desarrollado desde ya varios años, son reconocidos con gran relevancia por colegas de otros países, incluso de aquellos más desarrollados en materias de investigación pesquera. La participación en instancias como esta, nos permite seguir avanzando como instituto y posicionarnos como referentes no solo a nivel nacional”