Patagonian International Marathon y Ultra Paine presentan las poleras oficiales de los corredores

El lanzamiento de la indumentaria se desarrolló este domingo en la Sala Zona Austral de la Zona Franca de Punta Arenas. Las carreras están programadas para septiembre.

Este domingo, en actividad desarrollada en la Sala Zona Austral de la Zona Franca de Punta Arenas, se presentaron las poleras oficiales de Patagonian International Marathon y Ultra Paine. La primera carrera mencionada tendrá su décimo aniversario este 10 de septiembre, mientras que el evento de trail running realizará su octava edición entre el 23 y el 25 de septiembre.

Las poleras de ambas carreras fueron diseñadas y fabricadas por Ansilta, marca que tiene más de 40 años de experiencia y que por segundo año consecutivo será la “indumentaria técnica oficial”. Los corredores presentes tuvieron la oportunidad de retirar las camisetas anticipadamente.

Stjepan Pavicic, director de Racing Patagonia, fue quien dio a conocer las poleras. El geólogo, ex atleta y montañista comenzó con la de Patagonian International Marathon: “Esta edición es muy especial porque se cumplen diez años y eso tiene un gran significado para nosotros. Hemos tenido corredores de 70 países y prácticamente de todo Chile”, señaló. Tras los aplausos, se presentó la indumentaria de Ultra Paine, que también generó la reacción positiva de los participantes.

En la actividad, la organización destacó a Silvana Camelio, la primera ganadora de Patagonian Internacional Marathon. En el 2012, fue la única mujer que finalizó los 42K en menos de cuatro horas (3:42:43). En señal de reconocimiento, Silvana fue la primera en recibir la polera oficial que se lucirá en este décimo aniversario del evento.

También se reconoció a Herminio Bernales Tsuchiya, ex profesor de educación física del Liceo San José y el Liceo Industrial: “Cuando estaba en segundo medio, él me motivó a correr y ese mismo año fui parte de la selección regional que compitió en el Nacional. En un sentido muy amplio, fue un gran maestro y entrené con él hasta que salí del colegio. En buena parte, creo que también es responsable de que me haya inspirado para crear estos eventos que han sido el sueño de miles de corredores de todo el mundo”, contó Pavicic, quien le dio un fuerte abrazo al reconocido profesor.

Pavicic, además, recordó que en noviembre del 2002 dejó su trabajo en el área de la ingeniería y las geociencias para dedicarse al desarrollo de eventos deportivos en la Patagonia Sur de Chile. En 2004 partió con Patagonian Expedition Race, en 2012 creó Patagonian International Marathon, dos años más tarde continuó con Ultra Paine y en 2015 estrenó Ultra Fiord.

Los cuatro eventos han sido un aporte a la imagen y al turismo de la Región de Magallanes, tal como señaló Álvaro Gallardo, presidente de la Cámara de Turismo de Última Esperanza, hace unas semanas: “(Las carreras de Racing Patagonia) han permitido dar inicio temprano a la alta temporada turística, lo que es muy favorable para todos quienes dependen económicamente de este sector». El testimonio coincidió con la opinión de Adriana Aguilar, gerenta de la Cámara de Turismo: “Estamos felices de haber apoyado los proyectos porque su aporte al destino turístico es muy importante. Muchas empresas locales se benefician de este movimiento”.

Este 2022, por ejemplo, Patagonian International Marathon y Ultra Paine ya confirmaron la presencia de deportistas de 48 países y de más de 100 ciudades de Chile: “Entre los dos eventos que preparamos para septiembre, vamos a convocar a más de dos mil corredores, pero si agregamos a los acompañantes podemos estimar que inyectaremos más de 3.500 visitantes, que en promedio estarán más de 5 días en la región utilizando diversos servicios turísticos. Será un buen impulso para el inicio de temporada”, complementó Stjepan Pavicic.

En la presentación de las poleras, los deportistas también pudieron observar fotografías y videos, conocieron los mapas y perfiles de elevación de las carreras, disfrutaron los productos de Patagonia Blend, Ama Time y Agua Mater, y tuvieron la oportunidad de resolver sus dudas en relación a los dos eventos multinacionales que maravillan a corredores de todo el mundo.Inscripciones disponibles en el sitio web: www.patagonianinternationalmarathon.com