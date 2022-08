Prisión preventiva para sujeto acusado de violar a una joven mientras dormía en un domicilio de Punta Arenas.

Por más de una hora se extendió la audiencia de formalización en contra de un imputado identificado como Michael Lepio Lepio de 21 años, quien fue sindicado por una joven de 19 años como quien la violó mientras dormía en casa de una ex compañera de curso tras un carrete. El hecho según precisó el Fiscal Jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson, ocurrió el pasado viernes 22 de julio en Punta Arenas.

Detallo el fiscal que la víctima tras compartir bebidas alcohólicas en una céntrica disco de la ciudad, decide irse a un after a la casa de una ex compañera de curso junto a dos jóvenes. Allí todos además de bebe un par de cervezas consumieron la droga “tusi” o conocida comúnmente como cocaína rosada, droga que es altamente alucinógena.

Explicó Dobson que la víctima tras el paso de las horas solicita a la dueña de casa que le facilite una cama para dormir, para lo cual se le asignó una habitación en el segundo piso, donde la joven de 19 años se encerró con pestillo. Sin embargo, al transcurrir una hora la joven siente que alguien ingresa a la pieza percatándose que es el imputado Michael Lepio, quien decide sin consentimiento acotarse al lado de ella para posteriormente comenzar a forcejear y consumar el acto sexual.

Según precisa la acusación leída por el fiscal, tras lo ocurrido el imputado se levanta del lugar y sale de la habitación, lo mismo hizo la víctima quien en estado de shock le solicitó a la dueña de casa un Uber para abandonar rápidamente el lugar y dirigirse a su casa. La víctima decide contar lo sucedido a sus amigas más cercanas.

Dicha situación generó la preocupación de ellas quienes la aconsejaron realizar la denuncia, para lo cual se dirigieron al Hospital Clínico de Magallanes donde realizaron la constatación de lesiones y a su vez la fiscalía instruyó a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI a tomar el caso y realizar las primeras diligencias, entre ellas empadronamiento del lugar referido donde ocurrieron los hechos, además de las entrevistas a quienes participaron de la reunión.

Sin embargo, fueron 12 días de ocurrido el hecho en que la PDI logró la detención del sujeto, materializándose este lunes alrededor de las 11 horas en su domicilio.

En paralelo la defensa del imputado representada por Pablo Santander, intentó evitar la medida cautelar solicitada por el fiscal persecutor, argumentando que el alto consumo de alcohol y drogas de los intervinientes hacían presumir que los hechos relatados por la víctima, carecían de veracidad y que lo que parecía una violación a todas luces se trataría de un abuso sexual.

Con todos los antecedentes ya expuestos en la audiencia de formalización, el juez a cargo de la audiencia, ponderó los hechos, y explicó que hay relatos que deben ser materia de investigación, pero que además no se puede pasar por alto, el hecho que existe una denuncia de carácter grave, además exámenes sexológicos que acreditan que la víctima mantuvo relaciones sexual por lo menos en las últimas horas de ocurrido el hecho, además de mantener contusiones en el cuello como en otras partes del cuerpo, lo que hacen presumir que existió una situación forzosa en particular. Por lo anterior el Juez acogió la petición de prisión preventiva solicitada por el fiscal Dobson, argumentando que la medida cautelar esta justificada puesto que se trata de un delito grave y que la libertad del imputado pese a no tener antecedentes anteriores, es un peligro no solamente para la sociedad, sino que también para la misma víctima, para lo cual se estableció un plazo de investigación de 70 días mientas dure la investigación, dando orden de ingreso a la cárcel de Punta Arenas.