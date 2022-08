¿Sabes cuál es la capital mundial del juego en línea?

La capital mundial del juego fue cambiando con los años y el desarrollo de la tecnología; hoy ya no tienes que viajar para llegar, es suficiente con estar conectado.

Capital mundial del juego

Si preguntáramos cuál es la capital mundial del juego, seguramente la mayoría diría que es Las Vegas. Pero desde hace más de una década, la verdadera capital mundial del juego no está en América ni en Europa, sino que se encuentra en línea (como la ventaja existe por ejemplo el Vulkan Vegas bono sin depósito), y físicamente está decidido que se encuentra en Asia, más específicamente en Macao.

Macao es una región administrativa especial de China desde 1999, aunque anteriormente fue una colonia portuguesa. Y Macao es también el único territorio de la nación donde el juego es legal. Realmente, Macao se despertó como potencia mundial del juego en 2004, cuando el magnate estadounidense Sheldon Adelson, dueño en Las Vegas del casino Las Vegas Sandas, abrió el primer casino extranjero. A partir de ese momento, el juego y la preferencia por ir a jugar a esta región de Asia no ha hecho más que aumentar, y el volumen de juego hoy es siete veces superior a lo que se mueve en la ciudad del desierto de Nevada.

Algunos números de Macao

– Hoy en día, hay más de 40 establecimientos operando en Macao. El casino más conocido y más grande es el Venetian Macao Casino, el cual es una réplica del que está en Las Vegas. Para tener una idea de sus dimensiones, tiene 3400 tragamonedas y su hotel cuenta con más de 3000 habitaciones disponibles para los clientes.

– Otros casinos muy famosos son el Casino Lisboa y el City of Dreams, que completan el podio.

– El 70% de los ingresos de los casinos proviene de las grandes apuestas y de los jugadores VIP.

– Macao se encuentra entre los 10 lugares del mundo que más ingresos genera por turismo.

Macao es un punto de referencia en el mundo de las apuestas y es normal que sea sede de algunos de los torneos de póker más prestigiosos del mundo. Pero aunque pueda parecer extraño, debido a la preferencia de los jugadores chinos, la ruleta, el Blackjack y las tragamonedas ocupan el centro de la escena por encima de otros juegos de azar.

Las apuestas altas son un atractivo para jugadores de todo el mundo, que cada año visitan los casinos de Macao para dejar más de 100.000 dólares en una sola apuesta.

¿A qué puedes jugar en la capital del mundial del juego?

En Macao, los juegos de azar se pueden dividir en cuatro categorías:

– Juegos de casino

– Carreras de galgos

– Apuestas deportivas

– Loterías

Sin embargo, si hay algo que destacar de la capital mundial del juego, es que, en esta época de proliferación de casinos y casas de apuestas online, hay muchos jugadores que siguen prefiriendo ir a apostar y vivir la experiencia de jugar en un casino real.

El número de tragamonedas se sitúa por encima de las 5400, a las que hay que sumarle salones de juego que no dejan de aumentar en número y en opciones de entretenimiento.

Pelea de gigantes

El gobierno chino respalda a Macao para que logre destronar a Las Vegas como capital mundial del juego, partiendo de la base que se permite el juego, actividad prohibida en el resto del gigante asiático. La región especial recibe un tratamiento impositivo diferente, así como no hay limitaciones para el retiro de dinero, tratando de generar un ambiente amigable para los apostadores de todo el mundo.

¿Quiénes son los jugadores?

En el último tiempo, la emergente clase media china, cuyos ingresos se han triplicado, se ha convertido en el objetivo a captar por los casinos de Macao, ya que pueden aportar mucha más estabilidad y volumen de apuestas que los grandes apostadores. Y no solo eso, ya se están proyectando enormes complejos con 14 hoteles, y para que todo esto sea lucrativo, el gobierno chino ha extendido visados especiales para ir a Macao. Hoy en día hay unas 100 ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes, y unas 50 ya cuentan con este visado para ir a Macao a divertirse apostando. Se estima que este número seguirá aumentando, por lo que el flujo de visitantes está asegurado.

Por el lado de los casinos, las operaciones son mucho más rentables que para las empresas que están en EE. UU. o Europa, lo que resulta muy atractivo para los nuevos inversores.

Los casinos de Macao son los más grandes del mundo, y los hoteles son los más lujosos, con lo que la experiencia de los apostadores es completamente idílica. Las grandes marcas y los restaurantes de autor tienen su lugar destacado en la enorme oferta turística de esta región.

El pequeño paraíso para los jugadores

Puede resultar increíble que un territorio que no supera los 28 kilómetros cuadrados concentre tal cantidad de oferta de ocio, pero no debería sorprender, ya que “el lujo asiático” es una marca registrada, y que en Macao le hacen honor en cada esquina y en cada led que ilumina las marquesinas. Macao es la expresión perfecta de la fusión de las culturas europea y oriental, y todos los apostadores saben que la experiencia de jugar en sus salones no se compara con nada.