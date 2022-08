Senador Alejandro Kusanovic se manifestó alegre por avance en solución para los pensionados del 4%

El senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic afirmó estar alegre por el progreso que se está generado por parte del Gobierno en relación a la deuda histórica del 4% para los ex afiliados de la desaparecida Caja de Empleados Particulares (Empart), luego que la Delegación Presidencial Regional informara de la reunión que se sostuvo con los afectados para abordar la materia.

“Siempre he dicho que esto no es un tema de generosidad, sino que es un tema de justicia, ya que esas platas eran ahorros realizados por los trabajadores (2%) y empleadores (2%), dineros que quedaron en poder del Estado y no fueron devueltos”, enfatizó el senador que, como una de sus primeras gestiones tras asumir la investidura parlamentaria, impulsó el proyecto de acuerdo al ejecutivo en el que se solicitó abordar esta problemática regional.

“Me enorgullece que el Presidente Gabriel Boric, como buen magallánico, haya acogido el Proyecto de Acuerdo presentado por este Senador, con las firmas de más de 40 senadores, oportunidad en que se le pidió buscar una solución creando una mesa que integrara a los ministros de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social.

Los dichos de Kusanovic surgen luego que ayer, los representantes regionales de dichas carteras se reunieran con la directiva de la agrupación de pensionados, oportunidad en que el seremi de Hacienda, Christian Gallardo afirmó que “el ministro Mario Marcel a principio de agosto, se comprometió a llegar a un acuerdo de reparación para la deuda del 4%. Estamos reuniéndonos para pulir los listados, llegar a un compromiso y en ese sentido presentar una propuesta del nivel regional hacia el Ministerio de Hacienda, donde estén todos de acuerdo, por eso estamos haciendo este trabajo, junto a la delegada Presidencial Regional, Luz Bermúdez y junto a la Seremi del Trabajo, Doris Sandoval”.

De ahí que Kusanovic manifieste su conformidad con lo avanzado, ya que todo apunta a que existe un real interés de este gobierno de escuchar el reclamo de justicia que está haciendo este grupo de personas mayores en Magallanes.