Sindicato de Trabajadores de ENAP Magallanes expuso ante Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados | Denunciaron atrasos en la renovación de contratos



Durante 40 minutos el presidente del sindicato de trabajadores de Enap Magallanes, Carlos Aro, junto a los dirigentes, Alejandro Avendaño, Pedro Hernández, Rodrigo Leiva y Graciela Vásquez expusieron ante la comisión de minería y energía de la cámara de diputados, con el fin de denunciar eventuales irregularidades ante diversos atrasos en la renovación de contratos de la empresa nacional del petróleo, cosa que es muy perjudicial para el desarrollo de la estatal. Como puntos bases se trataron los contratos de Buses Hualpen, camionetas, transportes de productos líquidos y helicópteros.

El presidente del sindicato, Carlos Aro, agradeció la posibilidad de exponer estos hechos ante la comisión, ya que nuestro único fin como trabajadores es cuidar a nuestra empresa y que no se sigan despilfarrando millones y millones de dólares como se está haciendo hoy. Creemos firmemente que en los procesos de licitación se incluya la participación de la organización sindical dado que muchas de las mejoras que se puedan incluir tendrán un gran impacto en diversas materias. Considerando que una parte de estas mejoras van en beneficio directo de nuestros trabajadoras y trabajadores. “Asimismo, tenemos la convicción que con nuestro actual Gobierno, avancemos en una verdadera agenda descentralizadora, contribuyendo al desarrollo regional y dando prioridad a nuestras empresas de la Región”, enfatizó Aro.

Por su parte el diputado, Cristián Matheson, señaló que la situación de Enap es de nuestra mayor preocupación y por eso se comprometió con los dirigentes sindicales para que puedan exponer en Valparaíso ante la comisión investigadora de irregularidades de Enap. Cabe señalar que esta comisión es presidida por Carlos Bianchi, e integrada por el propio Matheson y Javiera Morales.

La directora sindical, Graciela Vasquez, señaló que estos espacios que nos brindan para poder exponer situaciones relacionadas a los contratos que mantiene ENAP y que tanto nos importa por la envergadura que tiene, crea ambientes más participativos con varios entes incumbentes sobre todo ahora a puertas de iniciarse la investigación a través de la comisión impulsada por los diputados y a la cual y a raíz de esta presentación que hicimos como Sindicato el dia de hoy, se solicitará nuestra intervención también para exponer ante la comisión investigadora. Esperamos a las brevedad poder entregar toda la documentación que dé cuenta de lo expuesto y estar atentos a las próximas reuniones que nos llamen.

Finalmente, los dirigentes sindicales enfatizaron en el hecho que como empresa del Estado todos los contratos sean públicos y no privados. Además de que las políticas de seguridad no se ajusten sólo a un documento escrito sino que sea el foco estratégico esencial en todas las operaciones. Nuestro sindicato velará de forma imperativa el resguardo de la vida y seguridad de nuestros trabajadores y trabajadoras buscando todas aquellas instancias de participación e intervención activa dentro de las políticas públicas, laborales y sociales aun cuando de forma interna en la empresa, no sean consideradas. Además, como organización sindical queremos monitorear a través de la dirección del trabajo y de forma permanente el comportamiento de estas empresas en la interacción dentro de nuestras instalaciones como con sus trabajadores en el ámbito del rol social, declararon los petroleros de Magallanes.