Asume nuevo Coordinador Regional de SENAMA en Magallanes, Nicolás Soto Cárdenas

u nombre es Nicolás Soto Cárdenas, destacado líder de la agrupación “Elige Vivir Bien, Vive Feliz”, voluntariado que por nueve años se ha dedicado a generar lazos entre la juventud y las personas mayores.

Punta Arenas, viernes 1 de septiembre de 2022. Durante esta tarde el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica Mansilla, hizo oficial el nombramiento del nuevo Coordinador del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), institución que tiene como objetivo promover y contribuir a un envejecimiento positivo, mediante la implementación de políticas, programas, articulación intersectorial y alianzas público-privadas.

Se trata de Nicolás Soto Cárdenas, joven magallánico de 25 años, que estudió su enseñanza básica en la Escuela Patagonia y su enseñanza media en el Instituto don Bosco, mientras que su educación superior la cursó en la Universidad de Magallanes (UMAG), donde se tituló como Trabajador Social.

Nicolás Soto ha hecho gran parte de su carrera trabajando en el ámbito de la sociedad civil, donde ha liderado voluntariados donde los jóvenes han encontrado una oportunidad para apoyar a las personas mayores, especialmente con dependencia moderada o severa.

Una de sus iniciativas más destacadas es la agrupación “Elige Vivir Bien, Vive Feliz”, cuyo objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas mayores a través de una mirada intergeneracional. Actualmente, esta agrupación cuenta con 40 voluntarios y voluntarias y se han transformado en una organización preponderante en la red de apoyo que el Estado brinda a las personas mayores, personas con discapacidad y a la juventud.

También se ha desempeñado como trabajador social en la Universidad de Magallanes y en el Instituto Don Bosco y ha complementado su formación profesional con experiencias laborales en el Centro de Rehabilitación de Magallanes y en el Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM) Miraflores.

Respecto a este nombramiento, el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica señaló que “el Servicio Nacional de Adulto Mayor, es un servicio relacionado de nuestro Ministerio y por eso estamos muy contentos de informar a la comunidad magallánica que Nicolás Soto es el nuevo director regional de Senama. Nicolás, siempre ha sido un tremendo colaborador de toda de nuestra red de apoyo para las personas mayores, conoce muy bien como se trabaja en Senama y lo que es más importante, conoce la realidad de las personas mayores en sus hogares, en su día a día, especialmente aquellos que por razones económicas o de salud, requieren del apoyo del Estado. Creo que Nicolás será un gran director que hará las cosas con mucho profesionalismo y mucho cariño”.

Por su parte, el nuevo Director de Senama, Nicolás Soto, manifestó que “me encuentro muy feliz y agradecido por esta designación y por la confianza que han colocado en mi persona. La verdad es que el trabajo con las personas mayores es algo que me apasiona mucho y creo que mi experiencia desde el ámbito de la sociedad civil, me permitirá tener una mirada que se complementará con mi desempeño como Coordinador Regional. Además, asumo este desafío muy tranquilo porque llego a un gran equipo de trabajo en Senama Magallanes, con quienes también me ha tocado trabajar desde el ámbito del voluntariado y organizaciones colaboradoras de la red de protección. Una de mis prioridades como Coordinador Regional será fortalecer nuestro vínculo con las personas mayores y sus organizaciones, así como conocer sus demandas y necesidades y, por supuesto, integrarme en los programas e iniciativas que el equipo ya venía gestionando”.

Entre las primeras actividades oficiales del nuevo Coordinador Regional de Senama podemos destacar su reunión con la Delegada Presidencia Regional, Luz Bermúdez, con el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica y la reunión con el equipo de trabajo del Servicio Nacional del Adulto Mayor Magallanes.