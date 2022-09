Autoridades regionales detallan medidas que regirán en Fase de Apertura del Plan Paso a paso desde el 1° de octubre

Las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud se sustentan en el favorable escenario epidemiológico, la alta cobertura de vacunación y la incorporación al Programa Nacional de Inmunización (PNI) de la vacuna Covid-19.

Los pilares de contención de la pandemia se mantienen, como son la búsqueda activa de casos, residencias sanitarias, vacunación contra Covid, entre otras.

Esta mañana autoridades regionales informaron en detalle los cambios anunciados por el Ministerio de Salud en el Plan Seguimos Cuidándonos Paso a Paso, que comenzarán a regir a partir del 1 de octubre, relativos al manejo de la pandemia de Covid-19 en todo el país.

Se trata del avance a la fase de “Apertura” en dicho plan, que contempla una actualización en las medidas sanitarias para enfrentar el coronavirus, las que fueron entregadas a nivel regional por la Seremi de Salud, Francisca Sanfuentes, el Seremi de Gobierno Arturo Díaz y el Seremi de Educación Valentín Aguilera.

La Seremi Francisca Sanfuentes, explicó que estas modificaciones van en consonancia con el favorable escenario epidemiológico a nivel nacional y regional, con una disminución sostenida de casos nuevos y de ocupación de la red asistencial, una vacunación exitosa con excelentes coberturas, lo que se suma a que como comunidad nos hemos aprendido a cuidar y protegernos entre todos.

La autoridad de salud detalló que entre los aspectos que se plantean en este cambio, se encuentran que “la mascarilla será obligatoria sólo para las personas que asisten a centros de salud, porque en estos recintos estamos frente a un contexto de mayor riesgo de contagios, mayor posibilidad de personas con síntomas de Covid o enfermedades respiratorias. Se recomienda su uso igual en lugares cerrados con aglomeración de personas como el transporte público o eventos masivos. También se aconseja el uso de mascarilla cuando se presenten síntomas para así proteger a las personas más cercanas”.

En materia de búsqueda activa de casos, explicó que “el objetivo es continuar ofreciendo a la comunidad y a la población puntos y acceso al testeo oportuno. Los puntos se van a mantener y se pueden ir modificando los lugares y horarios y eso se informará oportunamente a través de redes sociales, al igual que los lugares de vacunación. Es importante recalcar que parte de esta actividad la realizan los equipos de atención primaria, tanto en los Cesfam como en los Sapus y SAR, donde existe acceso a realizarse PCR y test de antígeno. Si bien la vacuna contra el Covid va a ser parte del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) como una vacuna anual, también estará disponible estos meses para las personas que no han completado su esquema de vacunación a la fecha”.

“En lo que respecta a la frontera, se mantiene en fase alerta Nivel 1 el control sanitario y eso establece que a los extranjeros que ingresan al país se les solicita su certificado de vacunas o PCR negativa de 48 horas previo al viaje, y a los residentes que ingresen al país se le puede realizar un testeo aleatorio en la frontera”.

Recalcó que hay medidas que en esta nueva fase no se recomienda mantener como es la toma de temperatura al ingreso de lugares públicos. No obstante, se sugiere seguir disponiendo de alcohol gel en los distintos lugares de acceso público.

El Seremi de Gobierno Arturo Díaz, explicó que: “Es muy importante señalar que estos cambios que comenzarán a regir el 1 de octubre están basados en estudios tanto a nivel nacional como internacional, que indican la baja de contagios, de morbilidad y mortalidad, por lo que se puede flexibilizar el uso de alguno de los elementos preventivos, principalmente como el uso de las mascarillas y también la no exigencia del pase de movilidad”.

En el ámbito educacional, el Seremi del ramo, Valentín Aguilera, informó que: “A partir del 1 de octubre y en concordancia con lo que ha informado la Autoridad Sanitaria, cambiará el uso de mascarillas al interior de los establecimientos educacionales, su uso que pasará a ser optativo, ya no será una exigencia. Sin embargo, cada familia que lo considere necesario puede continuar utilizando la mascarilla de manera voluntaria. Tampoco va a existir el control de temperatura al ingresar a los establecimientos educacionales. No obstante, se seguirá recomendando y solicitando el uso de alcohol gel para asear las manos, durante la jornada escolar. Seguiremos promoviendo también la vacunación de los estudiantes, que en enseñanza básica y media ha alcanzado buenos porcentaje de cobertura en la región de Magallanes. No ha ocurrido lo mismo en la educación parvularia, en donde seguiremos promoviendo el cumplimiento de los planes de vacunación”.

Si bien la situación actual del Covid-19 es favorable y a raíz de esto es que se produce esta actualización en materia de medidas sanitarias, el Ministerio de Salud y las autoridades regionales reiteraron que la pandemia no ha terminado y hay que seguir conviviendo con ella, por lo que los pilares de contención de esta se mantienen, como son la búsqueda activa de casos, residencias sanitarias, vacunación contra Covid, entre otras.

Apertura del plan “Seguimos Cuidándonos”

Las principales medidas en esta fase de apertura que comienza el 1 de octubre serán:

Adecuación uso de mascarilla: Se mantendrá la obligatoriedad de su uso en las personas que asisten a centros de atención de salud y se recomienda su uso en otras situaciones con un mayor riesgo de contagio, como el transporte público, actividades masivas en espacios cerrados y también es recomendable su uso cuando una persona se encuentre con síntomas respiratorios, para proteger a su entorno.

Se contará con una nueva vacuna anual, que se incorporará al Programa Nacional de Inmunizaciones. Es una Vacuna bivalente (Covid19) que considera protección para la variante Omicron y que administrara a partir de octubre a personas en grupos de mayor riesgo. De todas maneras, quienes no han completado su esquema aun podrán hacerlo.

Debido a la incorporación de la vacunación anual al PNI ya no será necesario el pase de movilidad y se discontinuará su exigencia, pudiendo retomarlo en el futuro si es que fuese necesario y así la situación epidemiológica lo exigiese.

Se elimina la limitación de los aforos, recordando que es importante mantener una buena ventilación de los espacios cerrados.

La búsqueda activa de casos (BAC) se orientará según las necesidades locales en zonas priorizadas por la autoridad sanitaria regional, favoreciendo que sea accesible y oportuno, a través del aumento de la disponibilidad de test de antígeno a toda la población en forma gratuita en la APS y de la estrategia #YoMeTesteo que permite el acceso a antígenos autoaplicados a bajo costo en farmacias en convenio.

El control de brotes se priorizará por la Autoridad Sanitaria Nacional y Regional, en los establecimientos de alto riesgo, en coordinación con la atención primaria de salud.

La indicación de reposo para aislamiento de los casos positivos se reducirá de 7 a 5 días y se mantendrán las residencias sanitarias para quienes no tengan las condiciones para realizar un aislamiento adecuado.

Se continuará el monitoreo de los virus, y sus variantes circulantes a través de la vigilancia genómica y de los centros centinela desplegados a lo largo del territorio nacional, con el fin de adoptar las medidas necesarias para cada situación. Asimismo, se mantendrá la vigilancia de la ocupación de camas hospitalarias y camas críticas.

En fronteras se mantienen el nivel de alerta 1, con medidas centradas en la vigilancia de posibles variantes de riesgo. El aislamiento se realizará acorde a la normativa sanitaria general para un caso confirmado; se solicitará certificado de vacunación o PCR negativo máximo 48 horas previo al viaje (para viajeros no residentes). Al ingreso al país se mantendrá un testeo aleatorio a residentes, pero se reducirá de un 10% a un 5% de los viajeros.

Se mantendrá difusión de puntos y estrategias de vacunación y educación en los territorios, campañas informativas del uso correcto de las medidas sanitarias, con pertinencia cultural y social.

Se debe promover la ventilación, la vacunación y las medidas de autocuidado, para mantener esta medida en el tiempo.

Se recomendará que los lugares cerrados realicen adaptaciones graduales para mejorar las condiciones de ventilación a largo plazo, con objeto de enfrentar de mejor manera brotes de enfermedades respiratorios.

Se mantendrá el sistema de gestión de camas y camas críticas para garantizar la atención en pacientes COVID-19 y se mantendrá y fortalecerá la prevención y control de infecciones al interior de los establecimientos.

En nuevo decreto GES se incluirá la rehabilitación de personas con alta hospitalaria con riesgo de secuela por COVID-19 y se incorporará al arsenal farmacológico un stock de medicamentos nuevos para el tratamiento antiviral del COVID-19 dirigidos a personas con mayor riesgo de enfermedad grave y para pacientes hospitalizados de alta severidad.

Entre las medidas que se recomienda descontinuar: 1. Medición de temperatura para el ingreso a recintos. 2. La fumigación y rociamiento a gran escala en lugares abiertos 3. No se recomienda el uso de pediluvios ni túneles sanitarios.