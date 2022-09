Camino al título: Se disputan los últimos encuentros de la Endemic Celebration Cup 2022

Este viernes 2 de septiembre los equipos adultos y Sub 16 se jugarán sus últimas chances de alcanzar las finales del torneo de Hockey que se disputa en Zona Franca.

Además, se llevarán a cabo las semifinales de la categoría Sub 12.

La Gran Final se disputará el sábado 3 de septiembre desde las 10:00 horas.

Punta Arenas, 2 de septiembre de 2022.- Continúan las emociones del Hockey en hielo en Zona Franca de Punta Arenas. Se trata de la Endemic Celebration Cup 2022, emocionante torneo que se disputa en la pista de hielo del recinto comercial patagónico, el cual se encuentra ya en la recta final, con varios equipos de las diversas categorías en competencia, apostando por el título.

En detalle, este viernes 2 de septiembre se disputarán las semifinales de la categoría Sub 12, desde las 15:00 horas. Luego será el turno de los últimos encuentros de los equipos Sub 16, que deben sumar puntos para alcanzar la final. Mismo escenario que deberán enfrentar los adultos, donde destacan los choques entre los Anhur vs. Warriors; y Falkland vs. Aonikenk, quienes cerrarán la ronda con un electrizante duelo.

La Gran Final se llevará a cabo el sábado 3 de septiembre desde las 10:00 horas en la pista de hielo de Zona Franca. Para seguir la transmisión de manera gratuita visita: XGOmedia

Cabe destacar que el evento es organizado por la Unión de Hockey de Magallanes, más la colaboración de Falkland Islands Hockey Association y Zona Franca. Un campeonato que ha reunido escuadras de las Islas Falkland, Iquique y Río Gallegos.

PROGRAMACION

Viernes 2 de septiembre

17:40. Anhur vs. Warriors (sub-16).

19:40. Anhur vs. Warriors (Adultos)

20:40. Kotaix vs. Falkland (sub-16)

21:40. Falkland – Aonikenk (Adultos).

*Horario de Punta Arenas

Para conocer más información sobre los panoramas en zonaustral.cl y las redes sociales de Zona Franca.