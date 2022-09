Chubascos parciales y vientos hasta 70 kmh. se pronostican en Magallanes este jueves 29 de septiembre

El pronóstico público, elaborado por el Centro Meteorológico Regional Austral, donde señala que para el día de mañana jueves 29 de septiembre, se prevé chubascos débiles para la región excepto para las Comunas de Cabo de Hornos, además de viento débil a normal para la región con intensidades de entre 40 a 70 km/h, excepto para las Comunas de Torres del Paine y Cabo de Hornos con intensidades de hasta 40 km/h.

Las temperaturas mínimas estarán entre los 6° C y 3° C y la temperaturas máximas probables, bordearán entre los 11° a 16° C.

Probabilidad de escarcha:Baja/Nula.